Hull City'nin yeni hocası Şota Arveladze oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Shota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın yaklaşık 366 milyon lira karşılığında resmi olarak satın aldığı Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Gürcü teknik adam için çalışma izni alınmış ve 48 yaşındaki Şota Arveladze, resmi sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gelmişti.

Ardından da Şota Arveladze'nin takımla antrenmana çıktığı görüntü sosyal medyada yayılmıştı.

HULL CİTY SİTESİNDEN DUYURDU

Hull City, resmi sitesinden Şota Arveladze ile yapılan sözleşme bilgisini paylaşarak, Arveladze ile 2,5 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Resmi sitesinden paylaşım yapan Hull City, "Hull City, Shota Arveladze'nin iki buçuk yıllık bir anlaşmayla kulübün yeni baş antrenörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." diye yazdı.

"ÇOK MUTLUYUM, BU FIRSATI VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Şota Arveladze, “Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Futbolda bu sektörde olan herkesin İngiltere'de olmak istediğine inanıyorum ve gerçekten çok mutluyum ve ailem gurur duyuyor.

Çok motiveyim ve bu kulübün sahip olduğumuz genç yeteneklerle, kaliteyle ve çocuklarla iyi şeyler yapabileceğini göstermek için açlığım var."

"YETENEKLİ VE DENEYİMLİ OLDUĞUMUZ KISIMLAR VAR"

"Çok yaratıcı, yetenekli ve deneyimli olduğumuz kısımlar var (ekipte). İyi bir karışım. Taraftarlar sizin tarafınızdayken futbolu daha çok seviyorum, gelmek istiyorlar, gelip maçı izlemeyi seviyorlar.

Bu duruma mümkün olan en kısa sürede sahip olmak harika. Destekçilerle tanışmak için burada olmayı dört gözle bekliyorum."

"ANA HEDEF HER ZAMAN KAZANMAK OLACAK"

"Gerçekten iyi futbol, ​​hücum futbolu göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ana hedef her zaman kazanmak olacak.

Taraftarlar gelip sevdikleri kulüp ve çocuklar için tezahürat yapmalı. Harika oyuncularımız var ve onları izlemekten zevk alıyoruz.

Bunu birlikte yapalım, birlikte tezahürat yapalım ve birlikte kazanalım.” açıklamalarında bulundu.