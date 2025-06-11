Hull City'nin yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic oldu

Haber Merkezi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

İngiliz kulübü, son olarak Kayserispor'u çalıştıran Bosnalı teknik direktör Sergej Jakirovic'i göreve getirdi.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki antrenörle 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Öte yandan Andy Dawson ve Erbil Bozkurt'un yanı sıra Marko Salatovic, Marin Ivancic ve Andjelo Roguljic'in de Jakirovic'in yardımcılıklarını yapacakları duyuruldu.

KAYSERİSPOR KARNESİ

Ocak ayında Kayserispor'un başına geçen Jakirovic, sarı-kırmızılı takımın başında 17 lig maçına çıktı.

Kayserispor bu maçlarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik alırken 4 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'i 45 puanla 13. sırada noktaladı.

KÜME DÜŞME HATTININ BİR SIRA ÜSTÜNDE BİTİRDİLER

Championship'te mücadele eden Hull City, 49 puan topladığı geride kalan sezonu küme düşme hattının bir sıra üstünde tamamlamıştı.