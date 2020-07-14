Hüseyin Çimşir istifa etti

Deplasmanda Denizlispor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maç sonrasında yönetime istifasını sundu.

Denizlispor ile 32. haftada karşılaşan Trabzonspor sahadan 2-1'lik bir yenilgiyle ayrıldı.

Başakşehir'in Konyaspor'a kaybettiği haftada puan farkını 1'e indirme şansını kaybeden Trabzonspor'da taraftarların hedefinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir vardı.

"HATA VARSA FUTBOLCUNUN DEĞİL BENİM HATAMDIR"

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Hata varsa futbolcunun değil benim hatamdır. Demek ki bu işi beceremedim" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında da çok fazla yorum yapmayan ve fırsatı kaçırdıklarını söyleyen Hüseyin Çimşir, toplantının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle yaptığı görüşmede istifasını sundu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili yöneticiler, Çimşir'in istifasını Trabzon'a döndükten sonra değerlendirecek.