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    Hüseyin Çimşir istifa etti

    Hüseyin Çimşir istifa etti

    Deplasmanda Denizlispor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maç sonrasında yönetime istifasını sundu.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 01:08
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    Hüseyin Çimşir istifa etti

    Denizlispor ile 32. haftada karşılaşan Trabzonspor sahadan 2-1'lik bir yenilgiyle ayrıldı.

    Başakşehir'in Konyaspor'a kaybettiği haftada puan farkını 1'e indirme şansını kaybeden Trabzonspor'da taraftarların hedefinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir vardı.

    Hüseyin Çimşir istifa etti #1

    "HATA VARSA FUTBOLCUNUN DEĞİL BENİM HATAMDIR"

    Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Hata varsa futbolcunun değil benim hatamdır. Demek ki bu işi beceremedim" ifadelerini kullandı.

    Basın toplantısında da çok fazla yorum yapmayan ve fırsatı kaçırdıklarını söyleyen Hüseyin Çimşir, toplantının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle yaptığı görüşmede istifasını sundu.

    Başkan Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili yöneticiler, Çimşir'in istifasını Trabzon'a döndükten sonra değerlendirecek.

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