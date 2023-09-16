Hüseyin Eroğlu: Biz kaçırdık, onlar attı Galatasaray'a 4-2 kaybeden Samsunspor'un Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın arıdndan açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 5.hafta karşılaşmasında Samsunspor, Galatasaray deplasmanında mücadele etti.

Kırmızı-beyazlılar karşılaşmayı 4-2 kaybederek 3 puanı hanesine yazdıramadı.

Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu düşüncelerini paylaştı.

"Biz kaçırdık, onlar attı"

Mücadeleyi değerlendiren Hüseyin Eroğlu, "Biz kaçırdık, Galatasaray attı! Her girdikleri pozisyon gol oldu. Savunmada hatalar yaptık, daha sağlam durabilirdik." dedi.

"Maçın genelinde iyi işler yaptık"

İkinci yarı için konuşan Hüseyin Eroğlu "Devre arasında soyunma odasında 'Önde iyiyiz ama savunmayı sertleştirmemiz gerek' diye konuştuk. İkinci yarıda ön alan baskısıyla goller bulduk. 3-3 olacaktı ama dönene top gol oldu. Skordan üzgünüm. Daha yeni bir takımız. Galatasaray'ın kadro kalitesi belli, taraftarlarının önünde oynadılar. Ancak maçın genelinde iyi işler yaptık." ifadelerini kullandı.

"Bu ligde herkesi yeneriz"

Bundan sonra toparlanacaklarını söyleyen Hüseyin Eroğlu şöyle dedi: