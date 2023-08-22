Hüseyin Eroğlu: Fenerbahçe'nin net pozisyonu yoktu Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İHA

Samsunspor, Süper Lig'de 2. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye Dzeko ve Szymanski'nin 2-0 yenildi.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Hüseyin Eroğlu, "11 yıl sonra kendi sahamızdaki ilk maçımız Fenerbahçe'ydi. Kazanamadığımız için üzgünüz. İlk yarı rakibin etkili oyuncuların bağlantılarını kesmek istedik. Geçiş hücumlarında da skor bulmak istedik. Taktiksel çalışmalarımız bölüm bölüm tuttu. İlk yarı birkaç pozisyon kaçırdık. Topa sahip olduğumuz bölümü biraz daha arttırabilseydik sıkıntı yaşatacaktık. 2. yarıda fazla yaslandık ve kenardan gelen bir topla golü yedik. Maçın genelinde savunma anlamında iyi durduk. Rakibin net anlamda pozisyonu yoktu. Kenar ortalarıyla etkili olmaya çalıştılar. Golü yiyince maçı kaybettik. Taraftarımız yıllar sonra bizle birlikteydi. Süreç devam ediyor. Yakın zamanda transfer yapıp alternatifli bir kadro oluşturmak istiyoruz. Yeni oyuncuların takıma adapte olmasıyla daha güçlü bir takım olacağız" dedi.

"Hızlı bir şekilde ihtiyacımız olan transferi sonuçlandıracağız"

Transfer sürecine de değinen Eroğlu, "15 Eylül’e kadar transfer devam ediyor. Çıkarken kaptırdığımız toplar nedeniyle savunmada kaldık. İleri çıkmak istedik ama gömülü kaldık. Çıkmak isterken kaptırdığımız topla da golü yemiş olduk. Transfer planlarımızı yaptık. Şu anda lig başladı. Her teknik adam tam kadro sezona başlamak ister. Bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde ihtiyacımız olan transferi sonuçlandıracağız" diye konuştu.