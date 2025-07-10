Hüseyin Eroğlu: Hedefimiz Süper Lig'de ilk sene ilk 10

Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig’e dört yıl aradan sonra geri döndü. 2025-2026 sezonunda yeniden Süper Lig'de mücadele edecek başkent ekibi, sezon hazırlıklarına basına açık antrenmanla başladı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, idman öncesi açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG BİZİM İÇİN BİR HEDEF DEĞİL, ZORUNLULUK"

Sadece Gençlerbirliği'nin değil, tüm Ankara’nın Süper Lig’e döndüğünü belirten Eroğlu, başkentin en üst ligde temsil edilmesinin önemine dikkat çekti:

Hazırlıklarımızı başlattık. Sezona güçlü girmek kolay değil. Daha önce de söylediğim gibi, Süper Lig Gençlerbirliği için bir hedef değil, zorunluluktur. Kalıcı ve başarılı olmayı amaçlıyoruz. Transfer çalışmalarımız adım adım ilerliyor. Takip ettiğimiz isimler var, bazı oyuncular farklı kulüplerle de temas halinde. Geçen sezon devre arasında yaptığımız isabetli transferler gibi bu yıl da sistemimize uygun oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.

"İLK HEDEFZİMİZ, LİGDE İLK 10'A GİRMEK"

Eroğlu, Süper Lig'de istikrarlı bir yapılanma hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: