Hüseyin Eroğlu: Süper Lig'de olacağız

İHA

Gençlerbirliği, 1. Lig'in 18. haftasında 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlıların yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG'DE OLACAĞIZ"

Sözlerine herkesin yeni yılını kutlayarak başlayan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Gençlerbirliği Cumhuriyet'le yaşıt, çok değerli bir kulüp. Daha önce bir benzetme yapmıştım. Bayrağında kırmızı renk olan kulüplerde üç şampiyonluk yaşamıştım. Umarım burada da sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız ve Süper Lig'de olacağız.

"ÇOK BAŞARILI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Eroğlu, bu hedefi gerçekleştirmek için çok çalışmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

Çok başarılı olmamız gerekiyor. Hafta hafta bakmak, maçlara iyi konsantre olmak ve iyi hazırlanmak gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Çok güzel bir çalışma ortamı, tesis var. Burası rahmetli İlhan Cavcav'ın armağan ettiği çok önemli bir değer. Bunun bilincindeyim. Başarılı olmak, Gençlerbirliği'ni tekrar Türk futbolunun önemli bir değeri haline getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmak istiyoruz. Zaten kolay hiçbir şey yok. Ekip çalışmasıyla bunu başaracağımızı düşünüyorum.

"GENÇ OYUNCULARIN DA OYNAYABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Gençlerbirliği'nin İlhan Cavcav döneminde altyapısıyla efsaneleştiğini hatırlatan Eroğlu, şu şekilde konuştu:

Bunu biraz kaybetmeye başlamıştı. Şu an başkanımız ve yönetim kurulunun altyapıyla ilgili çalışmaları var. Önemli olan A takımın yakın gelecekte Süper Lig'de olması ama bunu yaparken her zaman gözümüz altyapıda olacak. Gençlerbirliği, çok değerli oyuncuları Türk futboluna kazandırdı. Bu yine olacaktır. Acele değil doğru adımlarla ilerlemek gerekir. U19, U17 ve U15'te çok değerli oyuncular vardır. Günümüzün en değerli oyuncusu (Arda Güler) şu an Real Madrid'de, o da Gençlerbirliği'nden çıktı. Belki o üst seviye bir oyuncu ama A takımın sistemini kurgularken, genç oyuncuların da oynayabilmesi çok önemli.

"EKİBİMİZLE BİRLİKTE ALTYAPIYI DA TAKİP EDECEĞİZ"

Eroğlu, kulüplerin ekonomik açıdan ayakta kalabilmesi için akademinin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları dedi:

Kulüpler başka türlü ayakta duramaz. Sürekli gider olan bir yerde akademiden çıkan oyuncu, kulüplerin ayakta durabilmesi için kaynak anlamında da önemli. Ekibimizle birlikte altyapıyı da takip edeceğiz. Buradan oyuncuları zaman zaman antrenmana alacağız, belli bir noktadan sonra kadromuza dahil edeceğiz.

Ayrıca Eroğlu, takıma katkı sağlayacak, takımın ivmesini arttıracak 3-4 oyuncuyu transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

"BİZİM HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR"

Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu da ligin bu sezon zor geçtiğini belirterek, şu şekilde konuştu:

Puanlar çok yakın. Bizim hedefimiz devam ediyor. Yeni hoca katıldı, daha önce de Hüseyin Hocayla uzun süre çalışmıştım. Takımda yeni bir heyecan, coşku var. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Yeni hoca ile iyi sonuçlar alıp, ligin ilk yarısını en azından yukarıda bitirmek istiyoruz.

"ÜST SIRALARI ZORLAYACAĞIZ"

Sinan, ligde takımlar arasındaki puan farkının yakın olmasıyla ilgili, şu ifadeleri kullandı: