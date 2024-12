Hüseyin Eroğlu: Süper Lig'de olacağız

Gençlerbirliği, 1. Lig'in 18. haftasında 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlıların yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG'DE OLACAĞIZ"

Sözlerine herkesin yeni yılını kutlayarak başlayan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK BAŞARILI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Eroğlu, bu hedefi gerçekleştirmek için çok çalışmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"GENÇ OYUNCULARIN DA OYNAYABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Gençlerbirliği'nin İlhan Cavcav döneminde altyapısıyla efsaneleştiğini hatırlatan Eroğlu, şu şekilde konuştu:

Bunu biraz kaybetmeye başlamıştı. Şu an başkanımız ve yönetim kurulunun altyapıyla ilgili çalışmaları var. Önemli olan A takımın yakın gelecekte Süper Lig'de olması ama bunu yaparken her zaman gözümüz altyapıda olacak. Gençlerbirliği, çok değerli oyuncuları Türk futboluna kazandırdı. Bu yine olacaktır. Acele değil doğru adımlarla ilerlemek gerekir. U19, U17 ve U15'te çok değerli oyuncular vardır. Günümüzün en değerli oyuncusu (Arda Güler) şu an Real Madrid'de, o da Gençlerbirliği'nden çıktı. Belki o üst seviye bir oyuncu ama A takımın sistemini kurgularken, genç oyuncuların da oynayabilmesi çok önemli.