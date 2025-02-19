Hüseyin Göçek: Yabancı hakemin Türkiye’de görev alması üzüntü verici

İHA

FIFA kokartlı eski hakem Hüseyin Göçek, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı kararı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

"GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN BU TÜR MAÇLARI TÜRK HAKEMLERİN YÖNETMESİ"

Bu kararı üzüntüyle karşıladığını dile getirerek sözlerine başlayan Göçek, şu ifadeleri kullandı:

Gönlümüzden geçen bu tür maçları Türk hakemlerin yönetmesi. Bir yabancı hakemin gelip Türkiye’de görev alması üzüntü verici. Bu karardan sonra Türk hakemlerinin bilinçaltlarında da olumsuzluk olur. Her şeyden önce yurt dışındaki bakış açısı farklı olacak. UEFA ve yurt dışı basını bundan sonra bu maçları yönetecek kapasitede Türk hakemi olmadığını düşünecekler. O tescillenmiş oldu.

"UEFA'DA HER ETAPTA GÖREV ALIYORDUK"

Hüseyin Göçek, ‘derbiye yabancı hakem’ kararından sonra FIFA kokartlı Türk hakemlerin Avrupa maçlarında görev almasının daha da zorlaşacağını savundu. Göçek, şu şekilde konuştu:

Biz kendi insanımıza güvenmezsek, Avrupa’daki insanın bize güvenmesini bekleyemeyiz. Bizim jenerasyon FIFA hakemleri, UEFA’da her etapta görev alıyorduk. Maalesef o günlerden buraya geldik. Şimdi sadece Halil Umut Meler bizi üst düzey maçlarda temsil edebiliyor. Son 32 ve 16 turlarında sadece Halil Umut Meler görev yapabiliyor.

"HAKEMLER MAÇ AYIRT EDEMEZ"

Türk hakemlerin Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmek istemediğine dair kamuoyunda çıkan haberlere de değinen FIFA kokartlı eski hakem, açıklamalarında şu cümlelere yer verdi.

Bir hakem bütün maçları yönetmek ister. Derbi biraz daha farklı tabii ama tüm maçlar hakemler için aynıdır. Hazırlıklarını yapıp, müsabakayı yönetmek isterler. Hakemler maç ayırt edemez.

"YABANCI HAKEM GELME KAPISI AÇILMIŞ OLDU"

Hüseyin Göçek, alınan bu kararın ardından diğer takımların da maçlarına ‘yabancı hakem’ isteme hakkının oluştuğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

Yabancı hakem gelme kapısı açılmış oldu. Daha ligin bitmesine 13 hafta var. Daha çok puan kayıpları yaşanabilir ya da puanlar eşitlenebilir. O zaman Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bir Anadolu takımıyla oynadığı maça da mı yabancı hakem gelecek. Küme düşmedeki takımlar da yabancı hakem isteyecek. Bu iş içinden çıkılmayacak bir durum alacak. Herkes ‘niye bana yabancı hakem gelmiyor?’ diye sorma hakkını alacak.

"55 SENE SONRA TÜRKİYE LİGLERİNE YABANCI HAKEM GELECEK"

Yabancı hakemin ilk kez 1964-1965 sezonunda Türkiye’ye geldiğini hatırlatan Göçek, şu açıklamayı yaptı: