Hüseyin Türkmen: Çok fark olunca karıştırabiliyoruz

Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un oyuncusu Hüseyin Türkmen, taraftarla birlikte şampiyonluğa hazır olduklarını belirtti.

Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo mavili ekibin oyuncusu Hüseyin Türkmen, şunları söyledi:

"BU ŞEHİR VE TARAFTAR, BUNU HAK EDİYOR"

"Değişen oyuncular aslında illaki bir önemi var ama anlaştıktan sonra hiçbir değişkenlik fark etmiyor bizim için. Denswil ile, Dorukhan ile, Puchacz ile çok iyi anlaştık. Cornelius ile çok iyi anlaştık. Son yedi maçımız kaldı. 13 puan fark var galiba, doğru mu? Çok fark olunca karıştırabiliyoruz. İnşallah en yakın zamanda şampiyonluğu göğüsleriz. Bu şehir ve taraftar bunu hak ediyor. Beraberlikle maç sona erdi ama çok iyi bir takımla oynadık."