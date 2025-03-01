Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu’nda gerçekleştirildi.

Hasan Arat'ın görevini bırakması sonrasında Beşiktaş'a sahip çıkan ve kısa süre başkanlık görevini yürüten Hüseyin Yücel, toplantıda açıklamalarda bulundu.

"SİZİN KARŞINIZA ÇIKMAYA GELDİM"

Hüseyin Yücel, sözlerine şöyle başladı:

Bugün divana sizin karşınıza çıkmaya geldim. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Ben dahil tüm yetkililer kulübümüz menfaati için hukuk karşısında hesap vermeliler. Beşiktaş’ın bir kuruşuna dahi göz koyan varsa ilk olarak karşısında beni bulacaktır. Ben artık ileriye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Başkanımızın yaptığı birlik, beraberlik çağrısından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzde seçim süreci var. Ben, başkanımızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek önerim Beşiktaş’ın iyiliğini düşünerek hareket etmesi olur.