Hüseyin Yücel: Al-Musrati 10 milyon euroya gidiyor

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Beşiktaş’ta, 29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayı Hüseyin Yücel, önemli açıklamalara imza attı.

Serdal Adalı ile seçim yarışına giren Yücel, Sports Digitale'ye röportaj verdi.

"5 PUAN ÖNDEYİZ"

Yücel, sözlerine şöyle başladı:

Kampanya çok iyi gidiyor. Şu an 5 puan öndeyiz hesaplamalarıma göre. Geride başladık. Maalesef Hasan Arat etkisi vardı üzerimde. Ancak, asla kaybedeceğim demedim. Gerideyiz ama Sergen Hoca'nın Hatayspor maçı için 'Göreceğiz bakalım cumartesi ne olacak' demişti. Ben de diyorum şimdi, göreceğiz bakalım pazar ne olacak.

"SERDAL ADALI RAKİBİM DEĞİL BENİM"

Asıl rakibinin Hasan Arat olduğunu belirten Yücel, şu ifadeleri kullandı:

11 ay boyunca Hasan Arat'ın ikinci başkanlığını yaptım. Süreçlerin ne kadar dışında kaldığımı izah etmeye çalıştım. Artık sandıkta göreceğiz zaten. Sayın Serdal Adalı rakibim değil benim, rakibim Sayın Hasan Arat. Hep onunla alakalı sorulara cevap veriyorum, kimse bana Serdal Adalı'yı sormuyor. Hiç yöneticilik yapmadan aday olmuş olsaydım kolaylıkla kazanırdım. Bence öyle bir durumda Serdal Bey aday bile olmazdı.

"BİR ŞEY VARSA ORTAYA ÇIKAR"

Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

İçeride yaşanan çok ciddi Samet Aybaba kavgası vardı. Birbirlerini bıçaklama noktasına geldiler; başkan ile Samet Hoca, Brad Friedel ile Samet Hoca... Samet Hoca da zaten zehir zemberek açıklamalar yaptı. Samet Hoca'nın doğru söyledikleri var ama dinamiti Beşiktaş'ın göbeğine fırlattı. Samet Hoca, aleni bir şey söylemedi. Ahmet, Mehmet para çaldı demedi. Hep böyle dokundurma, hem ima... Kaan Şakul Bey, tüm mailleri, transfer evraklarını, her şeyi Denetleme Kurulu'na verdi. Bir şey varsa ortaya çıkar. Karnından konuşanları hiç sevmiyorum. Eğer bir şey varsa direkt söylemesi gerekir. Hırsızlık, yolsuzluk hele... Kaan Şakul Bey'in istifasını kabul etmem demek, 'sen hırsızsın' demekti. Kabul etmem mümkün değildi. Kendisi gerekeni yaptı.

"HOCAYA TAKTİK VERMEM"

Teknik direktöre karışmayacağını söyleyen Yücel, şu sözleri sarf etti:

Kendi alanında çok liyakatli, geldiği noktalarda arkadaşlar başarılıdır. Benim asli işim transfer değil. İşi bu olan adamlar var. Liyakatli derken bunu kastettim. Benim işim eğitim grubu yönetmek. Ben hocaya, sportif direktöre şunu alalım, satalım, 4-4-2 oynat, 3-5-2 oynat demem. Geçmişte yapanlar vardı. Şimdi isim vermeyelim. Ben bir taraf olmaya çalıştım yönetimde, kendi fikirlerimi aktarıyordum. Karşı çıkıyordum bazı transferlere ama başkan kararıyla yapılıyordu.

"HASAN AĞABEY DEDİĞİM BİR KİŞİLİK"

Hasan Arat'la fikirlerinin farklı olduğunu ifade eden Yücel, şunları dedi:

Hasan Ağabey dediğim bir kişilik. Farklı fikirlerimiz oldu, özellikle transfer konularında. Transfere kafama göre karşı çıkmadım, etrafımdaki insanlara ve scoutlara sordum. Olmaz, yanlış, pahalı gibi. En büyük örneği, oyuncu ismi vermek istemiyorum çünkü oyuncularımız hala, beni ikna etmek için hocayla Zoom toplantısına aldılar. İkna olmadım ama transferi yaptılar. Bu oyuncuları 35 milyon euro gibi bir rakama, Rebic falan hepsi, mümkün değil dedim. Üstüne para vermeden gönderirsek ne ala. Onur Göçmez vardı. 'para vermeden gönderirsek öpüp başımıza koyalım' dedi.

"BEN İŞİ BİLENE İŞİ TESLİM EDECEĞİM"

İşi bilene teslim edeceğini belirten Yücel, şu açıklamayı yaptı:

Türk kulüplerinden son sözü başkan söyler. Ben işi bilene işi teslim edeceğim. Ben ne bilmediğimi çok iyi biliyorum. Yanıma şakşakçı değil, eksik olduğum yönlerdeki akil adamları toplayacağım.

"ZORUNLU SATIN ALMA OPİSYONUYLA KİRALIK GİDECEK"

Yücel, Al-Musrati'nin takımdan ayrılmaya çok yakın olduğunu söyledi.