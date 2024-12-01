Hüseyin Yücel, ameliyat olan Gabriel Paulista'yı ziyaret etti

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, sol kalça ön adale tendonunda yırtık teşhisi sonrası ameliyat edilen Gabriel Paulista'yı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette asbaşkan Onur Göçmez de yer aldı.

ACİL ŞİFALAR DİLEDİ

Yücel, bir süre sohbet ettiği Paulista'ya sahalara daha güçlü döneceği temennisinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.