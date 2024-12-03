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Haber Merkezi

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından geçici olarak başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel, 29 Aralık'taki seçimde başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

Yücel, bir grup arkadaşıyla Hasan Arat'a yönelik operasyon girişiminde bulundukları iddialarına yanıt verdi ve Beşiktaş'ı yalnız bırakmamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

HASAN ARAT'A OPERASYON MU ÇEKİLDİ?

Yücel, olağanüstü kongre kararı aldıklarını ve seçim öncesi görevlerinin başında olduklarını söyledi. Ayrıca, görevde bulunduğu süre boyunca tüm sorumluluklarını yerine getireceğini ve camianın onayını alarak başkanlık için adaylığını açıkladığını ifade etti.

Beşiktaş sevdamdan beni bildiler demek isterdim ama geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı, ne koltuk sevdalısı olduğumuz! Dün akşam 4-5 arkadaş bir araya gelerek Hasan Arat'a operasyon çekerek onu istifaya zorladığımız iddia edildi. Tek yaptığımız Beşiktaş'ı yalnız bırakmamak oldu.

"BEŞİKTAŞ'A CANIM FEDA"

"Beşiktaş’a canım feda" diyerek, istifa etmeyi kolay bir seçenek olarak görmediğini ve sorumluluktan kaçmadığını vurgulayan Yücel, taraftarlara seslenerek takımı yalnız bırakmamalarını istedi. Seçim sonrası Beşiktaş’ı aydınlık günlere taşımak için tüm güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.

Tarihi bir karar aldığımızı düşünüyorum be hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Olağanüstü kongre kararı almış bulunuyoruz. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi ve manevi yerine getiriyoruz ve hiçbir yere kaçmıyoruz. Camiaya nefes aldırmak için bu adımı attık.

"BEN BURADAYIM, ADAYIM"

Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım! İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ancak ben kaçmıyorum, Beşiktaş'a canım feda! Bu görevi yürütebilmek için camianın onayına ihtiyacım var.

"6 AYLIK PLAN YAPMIYORUM"

Beşiktaş’ın geleceği için sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli planlar yaptığını belirten Yücel, ilerleyen günlerde listesini açıklayacağını duyurdu.

Sadece altı aylık değil, geleceğe yönelik plan yapıyorum. Önümüzdeki günlerde listemi açıklayacağım. Hodri meydan, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın! Mayıs ayını beklemeyin! Düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini bile harcatmam' diyen ağabeylerime sesleniyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum.