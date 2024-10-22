AA

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Hüseyin Yücel, İtalya'da Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği'nin (USSI), Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) ve Artemisia Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde spora ve gençlere yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.

Yücel, töreninin yapıldığı Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"ÜLKEMİZ ADINA GURUR VERİCİ BİR GÜN"

Ödül almasıyla ilgili düşünceleri sorulan Yücel, şunları dedi:

Voleybol Federasyonu olarak hem biz aldık, hem de kızlarımız aldı. Gerçekten çok gurur verici bir akşam. Sadece Beşiktaşımız adına değil, ülkemiz adına da çok gurur verici bir gün. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.

"TAKIMIMIZ HAZIR"

Sezona ilişkin takımın performansına dair görüşleri sorulan Yücel, şu yanıtı verdi:

Konyaspor karşısında güzel bir galibiyet aldık. Önümüzde Lyon maçı var, akabinde Galatasaray maçı olacak. Takımımız hazır. Asla mazeret üretmedik bugüne kadar, yoğun hafta, yoğun maç trafiği vesaire gibi... Bir şekilde bu işin içinden çıkacağız. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.

"TÜRK FUTBOLUNUN MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Türk futbolunda zaman zaman "yabancı hakem" tartışmalarının gündeme geldiğini hatırlatılan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

Türk futbolunun marka değerini artırmamız gerekiyor. Türk futbolunun marka değerini arttıramadığımız noktada adım atabileceğimiz bir yer yok. Canla başla uğraşıyoruz, Avrupa, Avrupa'daki ülkeler, dünya futbolu, ülkemizdeki futbolu tanınsın diye.

IMMOBILE AÇIKLAMASI

Yücel, İtalyan basın mensuplarına da değerlendirmelerde bulunurken geçen yaz Ciro Immobile transferi için 3-4 aylık çalışma yaptıklarını söyledi.

"BEŞİKTAŞ BİR OYUNCUYLA İLGİLENİRSE ALIR"

Roma'dan Nicola Zalewski ile ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna Yücel, şu yanıtı verdi: