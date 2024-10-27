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AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray derbi mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

28 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak müsabaka öncesinde Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, açıklamalar yaptı.

"SAHADAN GALİBİYETLE AYRILACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Siyah-beyazlı kulübün ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarına konuşan Yücel, şunları dedi:

Yarın ciddi bir derbi maçımız var. Büyük bir ümitle gidiyoruz. Tek hedefimiz galibiyetle sahadan ayrılmak. Taraftarımızın gücüyle sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz.

"POZİTİF DÜŞÜNELİM POZİTİF OLSUN"

Derbide hakemin adil bir yönetim göstermesini beklediklerini anlatan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

Pozitif düşünelim pozitif olsun. Tek beklentimiz hakemin sonuca etki etmeyecek şekilde adil bir maç yönetmesi. İnanıyorum ki yarın hakem kararları maça etki etmeyecektir. Sahada hak edenin kazandığı bir mücadele sergilenecektir. Yarın hep beraber izleyip göreceğiz.

"BEN ALKIŞLAMADIM"

Hüseyin Yücel, kongrede Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü bir tezahürata eşlik ettiği yönündeki sosyal medya iddialarını şu şekilde yanıtladı: