Süper Lig'in 16. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş deplasmanda Mustafa Dalcı'nın ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Yusuf Barasi ve 40. dakikada Abat Aimbetov kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 72. dakikada Al-Musrati kaydetti. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, maçı 76. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"OCAK AYINDA GÖNDERECEĞİZ!"

Sonuçtan ötürü özür dileyen Yücel, şunları dedi:

Bu tip utanç verici maçtan sonra camiamızın karşısına çıkmak istedim. Öncelikle şahsım, camia, kulübüm adına son derece üzgünüz! Utanç verici tabloyla karşı karşıyayız. Taraftarlardan özür dileriz. Bu tabloyu Beşiktaş hak etmiyor. Bu şanlı formayı taşıyamayacak olan oyuncuların 1 dakika bile bu kulüpte yer almaması gerekiyor. Ocak ayında gereken yapılacak.

"HAKKINIZI HELAL EDİN!"

Üzgün olduğunu ifade eden Yücel, şu ifadeleri kullandı:

Bu camianın, bu takımın maddi, manevi, idari, sportif anlamda bu günlerde, bu halde olmasının sorumlularının hesap vermesi gerekiyor! En önce de ben hesap vereceğim, sorumluluktan kaçmadım, kaçmıyorum! Salı günü saat 16:00'da Alen Markaryan'ın programında olacağım. İstediğiniz soruları sorun. Ben hesap veririm! Eğer takımı biz bu hale getirdiysek, öyle kolay kaçmak yok! Ben hesap veririm! Camiadan en derin özürlerimi dilerim, inşallah kabul görür. Haklarını helal etsinler.