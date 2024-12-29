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Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışta! Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışta! Beşiktaş yeni başkanını seçiyor Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, başkanlık için yarışıyor.