Hüseyin Yücel'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, taraftara müjde vererek "Bitmek üzere olan iki transfer var" ifadelerini kullandı.

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Devre arası transfer döneminde Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi ve Al Musrati'yi renklerine bağlayan Beşiktaş, yeni isimleri açıklamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, kulübün iftar yemeğinde transfer gelişmelerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Yücel, gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

"Bitmek üzere olan iki transfer var"

Bitmek üzere olan iki transferin olduğunu söyleyen Hüseyin Yücel, şu sözleri sarf etti: