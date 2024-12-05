Hüseyin Yücel'den derbi primi! Futbolculara müjde

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından başkanlık görevine getirilen Hüseyin Yücel, iki icraatı ile siyah beyazlı camia üzerindeki kara bulutları dağıttı.

Yücel, ilk olarak mayıs ayındaki kongreye kadar başkanlık koltuğunda oturma yetkisi olmasına rağmen olağanüstü kongre kararı aldı ve adaylığını da duyurdu.

Başkan Yücel daha sonra ise futbolcuların 11 milyon euro tutan 45 günlük alacaklarını hesaplarına yatırdı.

Ocak ayına kadar futbolcuların siyah-beyazlı kulüpten alacağı bulunmuyor.

"DERBİYE ÖZEL PRİM VERECEĞİZ"

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Hüseyin Yücel, Fenerbahçe maçı öncesi futbolculara prim müjdesi de verdi ve "Derbi maça özel prim vereceğiz. Biz elimizden geleni yaptık. Sıra onlarda." dedi.

"POPÜLİST YAKLAŞIMDAN KAÇINACAĞIZ"

Başkan Yücel, 29 Aralık'taki olağanüstü genel kurulda seçilmesi halinde ocak ayında kadroya takviye yapacaklarını belirterek "Ocak transfer döneminde popülist yaklaşımdan kaçınacağız. Eksik yerler belli. Transfer yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK YALNIZ KALDIM"

Yücel, "Lütfen kongrede başka adaylar çıksın. Bekliyorum." diyerek camianın ileri gelen isimlerine seslendi ve kaos ortasında tek başına yaşadıklarını da anlatıp, umut dağıttı:

"Ben Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazırım. Çok yalnız kaldım. Yalnız bırakıldım ama zorlukları aşacağız."