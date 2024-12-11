Hüseyin Yücel'den seçim öncesi ilk icraat

Haber Merkezi
Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçim öncesi Hüseyin Yücel'den dev bir hamle geldi.
Yücel, aidatlarını ödeyip üyelik şartlarını yerine getiren 2 bin kişiyi siyah-beyazlı kulübe kazandırdı.
Hasan Arat'ın başkanlığında Ahmet Nur Çebi döneminden beri talepte bulunan 5 bin kişinin üyelikleri askıda bekletiliyordu. Yücel, ilk yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getirdi.
İLK İCRAAT
Yöneticilerin onayını alan Kartal'ın Başkanı, evraklarını tamamlayan 2 bin kişiyi üye yapıp yeni görev sürecinde ilk icraatını yapmış oldu. Tüzük gereği yeni üyeler 29 Aralık'taki seçimde oy kullanamayacaklar.
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