Hüseyin Yücel'den seçim öncesi ilk icraat

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçim öncesi Hüseyin Yücel'den dev bir hamle geldi.

Yücel, aidatlarını ödeyip üyelik şartlarını yerine getiren 2 bin kişiyi siyah-beyazlı kulübe kazandırdı.

Hasan Arat'ın başkanlığında Ahmet Nur Çebi döneminden beri talepte bulunan 5 bin kişinin üyelikleri askıda bekletiliyordu. Yücel, ilk yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getirdi.

İLK İCRAAT

Yöneticilerin onayını alan Kartal'ın Başkanı, evraklarını tamamlayan 2 bin kişiyi üye yapıp yeni görev sürecinde ilk icraatını yapmış oldu. Tüzük gereği yeni üyeler 29 Aralık'taki seçimde oy kullanamayacaklar.