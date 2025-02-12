Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı'ya cevap geldi

Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel, mevcut başkan Serdal Adalı'nın basın toplantısında kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.

Yücel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Sayın Serdal Adalı bugünkü basın toplantısında seçimden önce sponsorluk için söz aldığımız markaların konudan haberdar olmadığını iddia etmiştir.



Söz konusu markaların temsilcileri Gelir Ekosistemimizi açıkladığımız lansmana bizzat teşrif ederek iyi niyet sözleşmesi imzalamışlardır.



Beşiktaşımızın kıymetli genel kurul üyelerinin teveccühünü alan Sayın Başkan'ın görevini 3.5 sene sürdürmesi gerektiğine olan inancım devam etmektedir.



Ayrıca, Beşiktaş'ın tek kuruşunu kim zarara uğrattıysa onun en büyük düşmanı benim. Sayın Adalı'nın tüm bu süreçlerde yanındayım ve destekçisiyim.



Kamuoyunun bilgisine sunarım.