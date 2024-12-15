Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın açıklaması: Yeniden görüşeceğim

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta 22 Aralık Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacak.

Siyah-beyazlı seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında Başkanlık adayını açıklayan Hüseyin Yücel, Tv100'de önemli açıklamalar yaptı.

"SERGEN YALÇIN YİNE İLK GÖRÜŞECEĞİM KİŞİ OLACAK"

Yücel, burada kendisine sorulan Sergen Yalçın sorusuna cevap verdi. Siyah-beyazlı takımın başkanı, 'Sergen Yalçın ile görüşmeniz oldu? Başkan olduğunuz takdirde yeniden görüşme ihtimaliniz var mı?' sorusuna şunları söyledi:

Görüşmek için ilk oturacağım kişi yine Sergen Hoca olacaktır seçilir seçilmez. Sene başında da Sergen Hoca'yı istedim ama yönetimdeki bazı arkadaşlar çeşitli nedenlerden karşı çıktı. Kendilerince haklı nedenleri vardı. Başkanın içine sinmedi günün sonunda. Ben çok ısrar ettim Sergen Yalçın isminde sene başında. Sergen Hoca ile iki görüşmemiz oldu. Milattan önce ve sonra gibi. Samet Hoca'nın açıklamalarından önce ve sonra. Başkanın istifasından önce daha doğrusu. Gayet pozitifti. Ama daha sonra başkanın istifası ile birlikte, ortalığın çalkantılı hale gelmesi, Sergen Hoca'yı tedirgin etti. Sergen Hoca, "Önce bir kendi aranızda anlaşın, akabinde ben elimin altına koymaktan imtina etmem" dedi. Yüzde yüz haklıydı. Ortada kaynayan bir kazan vardı.

"SERDAR TOPRAKTEPE İÇİN İMTİNA ETMEYİZ"

Hüseyin Yücel, konuşmasının devamında Başkan seçilmesi durumunda mevcut teknik direktör Serdar Topraktepe ile de devam edebileceğinin sinyalini şu sözler ile verdi: