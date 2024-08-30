Hüseyin Yücel'den transfer sözleri Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin belli olmasının ardından konuştu. "Kanat ve bek için arayışlarımız vardı. Bulduk ama sıkıntımız var. 14 yabancı sınırı var, elimizden oyuncu çıkarmamız lazım" dedi.

Haber Merkezi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı takımın rakiplerinin belli olmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"

Kurayı değerlendiren Yücel, şunları dedi:

Beşiktaş olarak güzel başladık. Lugano'ya karşı muazzam bir galibiyet aldık, taraftarlarımız çok güçlü destekledi. Kurayı çektik, hayırlı olsun. Her grubun zorlukları, kolaylıkları var. Beşiktaş olarak kenetlenip, bu sene hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iyi işler yapacağımıza inanıyorum.

"ORTA ŞEKERLİ BİR KURA ÇEKTİK"

İlk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Yücel, şu ifadeleri kullandı:

Orta şekerli bir kura çektik, güzel olacak. İç saha avantajımızı kullanacağız, deplasmanda da alabileceğimiz kadar puan alacağız. İnşallah bir üst tura çıkacağız. Sezona güzel başladık ama ayaklarımız yere sağlam basıyor. Fazla uçmuyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Var bir hayalimiz, onu şimdi paylaşmayayım. Ancak ilk hedef gruptan çıkmak.

"KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİL SAHADA"

Bütçelerin çok önemli olmadığını söyleyen Yücel, şu sözleri sarf etti:

Maçlar kağıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Bütçeli takımlara karşı, çok ciddi galibiyetler aldık. Önemli olan takımın ve teknik heyetin kimyasının tutması. Bütçeler çok önemli değil. Yeter ki biz kenetlenelim.

KANAT VE BEK TRANSFERİ

Kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada transfer ile ilgili de konuşan Yücel, şu değerlendirmeyi yaptı:

Kanat ve bek için arayışlarımız vardı. Bulduk ama sıkıntımız var. 14 yabancı sınırı var, elimizden oyuncu çıkarmamız lazım. Gitmek istemeyen oyuncular var. Bugün güzel haberler gelecek diye düşünüyorum. Birkaç güne yeni transferleri açıklayacağız. Fırsat transferi değil, belirlediğimiz transferler var.

EZELİ RAKİPLERE BAŞARI DİLEDİ

Son olarak Yücel, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diledi.