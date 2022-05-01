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    Hüsniye Koyuncu: Oğluma şampiyonluk müjdesini ben vereceğim

    Hüsniye Koyuncu: Oğluma şampiyonluk müjdesini ben vereceğim

    Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye Koyuncu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından, "Oğlum Trabzonsporluydu, şampiyon olduğu için ilk olarak mezarlığa ben gideceğim müjdesini ben vereceğim" dedi.
    • 01.05.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 10:40
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    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Bordo-mavililer, Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

    38 yıl aradan sonra gelen bu şampiyonluk Trabzonspor taraftarınca büyük coşkuyla karşılandı.

    Türkiye'nin dört bir yanında taraftarlar, meydanlarda sabaha kadar kutlama yaptılar.

    Hüsniye Koyuncu: Oğluma şampiyonluk müjdesini ben vereceğim #1

    Hüsniye Koyuncu: Oğluma şampiyonluk müjdesini ben vereceğim ViDEO

    "Oğluma ben müjdesini vereceğim"

    Bordo-mavililerin şampiyonluğuyla ilgili vefat eden sanatçı Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye Koyuncu da bir video yayınladı.

    Kazım Koyuncu’nun annesi Hüsniye Koyuncu, paylaştığı videoda oğlunun mezarını ziyaret edeceğini ve Trabzonpsor’un şampiyon olduğu müjdesini bildireceğini söyledi.

    Koyuncu, “Oğlum Trabzonsporluydu, şampiyon olduğu için ilk olarak mezarlığa ben gideceğim müjdesini ben vereceğim” dedi.

    Hüsniye Koyuncu: Oğluma şampiyonluk müjdesini ben vereceğim #2

    Hüsniye Koyuncu: Oğluma şampiyonluk müjdesini ben vereceğim #3


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