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    Ianis Hagi: Galatasaray’da oynamak isterim

    Galatasaray efsanesi George Hagi’nin oğlu Ianis Hagi, Galatasaray’ı sevdiğini ve bir gün formasını giymek istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 09:22
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    Ianis Hagi: Galatasaray’da oynamak isterim

    Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Rumen basınına Galatasaray’da bir gün oynamak istediğini belirtti.

    “BU KULÜBE BAĞLIYIM”

    Digisport'a konuşan Hagi, "Galatasaray sevdiğim bir kulüp. Küçükken onunla büyüdüm, doğduğum yer orası. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama şu açık, bu kulübe bağlıyım. Galatasaray'da oynamak isterim" sözlerini söyledi.

    Ianis Hagi: Galatasaray’da oynamak isterim #1

    22 yaşındaki Ianis Hagi, Gheorghe Hagi'nin Galatasaray forması giydiği dönemde İstanbul'da doğdu. 3 yaşına kadar burada yaşadığını belirten Ianis, “İstanbul’dan ayrıldığımda 3 yaşındaydım. Babam teknik direktör olduğundan tekrar Türkiye’de bulundum. Evet ve hayır gibi bir kaç Türkçe kelime biliyorum” dedi.

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