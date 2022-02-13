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İbrahim Akdağ'dan '6' işareti için açıklama

İbrahim Akdağ'dan '6' işareti için açıklama

Kayserisporlu İbrahim Akdağ, Galatasaray tribünlerine yaptığı "6" işareti hakkında, "6 dakika uzamayacak mı zaten diyerek 6 işareti yaptım." dedi.