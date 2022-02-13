Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
577.495
-0.05%
BTXN Coin
37.38
-0.29%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    İbrahim Akdağ'dan '6' işareti için açıklama

    Kayserisporlu İbrahim Akdağ, Galatasaray tribünlerine yaptığı "6" işareti hakkında, "6 dakika uzamayacak mı zaten diyerek 6 işareti yaptım." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Akdağ'dan '6' işareti için açıklama

    Galatasaray’ın stadında oynanan müsabakada Galatasaray ile Kayserispor, 1-1 berabere kalırken İbrahim Akdağ'ın yaptığı hareket ortamı gerdi.

    Kayserisporlu futbolcu İbrahim Akdağ, müsabakanın son anlarından oyundan alınırken sarı kırmızılı tribünlere "6" işareti yaptı.

    İbrahim Akdağ'ın hareketine sinirlenen ve Akdağ'ın üzerine yürüyen Semih Kaya, araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

    "6 DAKİKA İÇİN YAPTIM"

    TV100'e açıklama yapan İbrahim Akdağ, "Galatasaraylı taraftarlar yavaş çıkmama tepki gösterdi. 6 dakika uzamayacak mı zaten diyerek 6 işareti yaptım. Kayserispor formasını terletiyorum. Gönderme yapmak aklımın ucundan geçmedi. Böyle bir saygısızlık yapmam. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim." dedi.

    İbrahim Akdağ dan 6 işareti için açıklama #1


    Görüş Bildir