İbrahim Akdağ'dan Fenerbahçe sözleri: Elimizden geleni yapacağız Sivasspor forması giyen İbrahim Akdağ, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları maç için konuştu.

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Sivasspor'un orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi.

İbrahim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde son 2 haftada doğru oynayarak galibiyetler aldıklarını belirtti.

"Ligde konum olarak iyice rahatladık"

Türkiye liginde defansı iyi yapmanın önemli olduğunu vurgulayan İbrahim, "Defansı iyi yapabilmek, maçı kazandıran en önemli unsurlardan bir tanesi. İki hafta iyi mücadele ettik ve güzel galibiyetler aldık. Ligde konum olarak iyice rahatladık." dedi.

Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile zor bir maça çıkacaklarını dile getiren İbrahim, şöyle devam etti:

Fenerbahçe ligin iyi takımlarından bir tanesi, artısını eksisini iyi analiz edip her maça nasıl hazırlanıyorsak o şekilde hazırlanıp karşılaşmaya çıkacağız. En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Bu tarz maçlar taraftar için önemli, 4 büyük takıma karşı alınmış her galibiyet taraftarı ekstra mutlu ediyor. Taraftarı mutlu etmek için çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi fazlasıyla vereceğiz.

Taraftar desteğinin önemli olduğuna dikkati çeken İbrahim, "Başka takımlardayken Sivasspor deplasmanına çok geldim. Çok ilgili ve yoğun taraftar vardı, bu karşılaşmada stadı dolduracaklarını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda da keyif almak için stadı doldurup bizlere destek vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

"Çalışan formayı alıyor"

İbrahim, takımdaki rekabet ortamının fazla olduğunu da dile getirerek, açıklamasını şöyle tamamladı: