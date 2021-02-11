İbrahim Akın, Altay'ın sportif direktörü oldu

2019 yılında futbolu bırakan Beşiktaş'ın eski oyuncusu İbrahim Akın, sportif direktörlük konusunda İzmir ekibi Altay'la anlaştı.

TFF 1. Lig'de 6. sırada bulunan ve Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Altay'da yönetim, önemli bir karar aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen, 2. ve 3. lig şampiyonluklarında katkısı bulunan İbrahim Akın'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

ALTYAPI DİREKTÖRÜYDÜ

Futbolu bıraktıktan sonra Ağustos 2019'da Altay'da altyapı direktörü olarak göreve başlayan İbrahim Akın, ocak ayında yaptığı açıklamada, bu görevinden yönetim kurulu kararı ile 1,5 ay önce uzaklaştırıldığını tesadüfen öğrendiğini açıklamıştı.