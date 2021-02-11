Euro
8.5774
0.24%
Dolar
7.0638
0.09%
Altın
417.43
-0.11%
Borsa
1.547
0%
Bitcoin
319.077
-3.20%
EXEN Coin
18.20
12.69%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    İbrahim Akın, Altay'ın sportif direktörü oldu

    2019 yılında futbolu bırakan Beşiktaş'ın eski oyuncusu İbrahim Akın, sportif direktörlük konusunda İzmir ekibi Altay'la anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Akın, Altay'ın sportif direktörü oldu

    TFF 1. Lig'de 6. sırada bulunan ve Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Altay'da yönetim, önemli bir karar aldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen, 2. ve 3. lig şampiyonluklarında katkısı bulunan İbrahim Akın'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

    ALTYAPI DİREKTÖRÜYDÜ

    Futbolu bıraktıktan sonra Ağustos 2019'da Altay'da altyapı direktörü olarak göreve başlayan İbrahim Akın, ocak ayında yaptığı açıklamada, bu görevinden yönetim kurulu kararı ile 1,5 ay önce uzaklaştırıldığını tesadüfen öğrendiğini açıklamıştı.

    İbrahim Akın, Altay ın sportif direktörü oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir