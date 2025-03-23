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İbrahim Hacıosmanoğlu, Aivar Pohlak ile bir araya geldi

İbrahim Hacıosmanoğlu, Aivar Pohlak ile bir araya geldi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda deplasmanda oynayacağı rövanş müsabakası için gittiği Macaristan'da Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Pohlak ile buluştu.