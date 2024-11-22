İbrahim Hacıosmanoğlu: Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor'un konuğu oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu'nun röportajından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"GENEL KURUL ÜYELERİNİ ALDATMA VAR"

"Yapılan harcamalar var. Onları kamuoyuna açıkladık. Genel kurul üyelerini aldatma var. Artı gösterilen bütçenin eksi olduğunu açıkladık. Arkadaşları çağırdık ve bunları düzeltin yoksa sıkıntı olur dedik. O arkadaş bunları düzeltirsem işimden olurum. Burada zimmete geçirilmiş bir şey yok. Sadece genel kurulda yapılan bir bilanço oyunu var. Bir hakikat varsa onu kamuoyuna koyarsınız. Sevgili başkanımız gerekli hukuki işlemler yapılacak dedi ama bize bir tebligat gelmedi. Bu raporları 'finansal okur yazarlığı olanlar okumalı' dedi sayın başkan. Bizim üniversite diplomamız yok ya fazla bilmiyoruz."

"İNANMAK BAŞARMANIN YARISIDIR"

"Ben seçimi kazanacağıma inanıyordum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Tek başımıza başardığımız bir iş değildi bu. Doğruları yapmaya çalışıyoruz ama elbette yanlışlarımız olacak. Herkesin bizi eleştirme hakkı var."

"OKYANUSLARI GEÇTİK AMA IRMAKTA BOĞULDUK"

"Macaristan'ı eleriz. İstediğimiz kuralardan bir tanesiydi. Bu takım çok daha büyük işler yapacak. Okyanusları geçtik ama ırmakta boğulduk. Talihsiz bir maç oldu. Orada direkt A Ligi'ne çıkacaktık ama Dünya Kupası elemeleri oynamadan play-off oynayacaktık. Allah nasip etmedi. İzlanda ve Galler maçlarında verdiğim skor tuttu. Galler ile 0-0 kalmamız hayal kırıklığı yaratmadı bende. Karadağ'a yenildik, yapacak bir şey yok."

"KARDEŞLERİMİZ BUNU DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE TELAFİ EDER"

"Karadağ başkentindeki zemin daha kötü olduğu için UEFA oraya aldı maçı. Bunlar mazeret değil. Çıkıp yenmeliydik. Sonuçta Karadağ ile oynuyorsunuz. Bunu yol kazası olarak göreceğiz. Kardeşlerimiz bunu Dünya Kupası Elemeleri'nde telafi eder."

"BİR ŞEYLERİ DÜZELTMEYİ İSTİYORSAK MESAİ HARCAYACAKSINIZ"

"Motivasyonumuz çok güçlü. Toplumun teveccühü bizi otomatikman güçlü hale getiriyor. Ben işlerimle bu kadar ilgilenmedim. Bir şeyleri düzeltmeyi istiyorsak mesai harcayacaksınız."



"Riva'ya giderken ben bu işi neden yapıyorum diyor musunuz?"



"Hayır! Onu dediğiniz an bu işi yapamazsınız."

"BAŞKAN UYSALLAŞTI SÖYLEMLERİ DOĞRU DEĞİL"

"O zamanlarda bir camiayı temsil ediyorsunuz. O zamanki tavrınız ayrı olur. Burada futbol ailesinin genelini temsil ediyorsunuz. Başkan uysallaştı söylemleri doğru değil. O zaman öyle davranmam gerekiyordu. Şimdi bu şekilde davranmam gerekiyor."

"BİZ MİSAFİRİ RAHAT KOLTUKTA OTURTURUZ"

"Ali Bey'in evinde yemek yendi dediler. Evet Ali Bey'in eviydi ama Ali Ağaoğlu'nun eviydi. Ben oraya 5 şampiyon takımın başkanını davet ettim. Hasan Başkan'ın bir rahatsızlığı vardı gelemdi. Dursun Başkan'ın da Galatasaray'ın maçı olduğu için gelemedi. Takıma konuşma yapacağını söyledi. Göksel Başkan ile Ali Başkan geldi görüşmeye. Orada ev sahibi benim. Biz misafiri rahat koltukta oturturuz. Bel ağrım var evet ama bunun altında bir şey aramanın kimseye faydası yok. Ne güzel ağa gibi oturmuşum. Ellerim belimde. Bunu konuşmak saçmalık. Bel ağrım da var. Aynı koltuktan bir tane daha var. Onu çeker otururdum."

"SALINCAKLAR, KUŞLAR HAVADA UÇUŞTU"

"Kulüpler kavga etmezse devletle olan işlerini daha kolay halleder. Biz kulüp başkanları ile sürekli konuşuyoruz. Marka değerini korumak lazım. Yayıncı geliri 500 milyon Dolar'dan 180 milyon Dolar'a düştü. Neden 1 Milyona çıkmadı. Kulüp başkanları ile kahvaltı yaptığımız gün başkanlar birbirlerine söz verdiler. Mutabık kaldılar konuşmayacaklarına dair. Kurumsal olarak camialarımızı rencide edici açıklamalar yapmayacaklardı. Aradan 1 hafta geçmeden salıncaklar, kuşlar havada uçuştu. Bunların kimseye faydası yok. Kavga etme görüntüsünü verince insanlar irrite oluyor."

"BU OYUNUN EĞLENCE OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ"

"Bu ligden 1 tane şampiyon çıkacak. Şampiyon olmayan takımlar başarısız mı olacak. Diğer liglerde 2 tane mi şampiyon çıkıyor. Bizim bunu kabul etmemiz lazım. Bu oyunun eğlence olduğunu unutmamalıyız."

"BENİM 300'E YAKIN YEĞENİM VAR"

"TFF'de şu ana kadar 150'ye yakın çalışan azalttık. Herkes yeğenini oraya koydu diyorlar da benim 300'e yakın yeğenim var. Yeğen meraklısı olsam, doldururdum. O işi yapabileceğine inandığımız için görev verdik."

"BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

"İstifalar normaldir. Biz doğru işleri yapmaya devam edeceğiz. Ayrılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Bu istifalarda kişisel tavır da olabilir ama ben çok önemsemiyorum."

MONTELLA ROMA'YA "HAYIR" DEDİ!

"Montella'nın oyuncularla muhteşem bir ilişkisi var. Bir aile ortamı var. Bizim de aramız iyi, biz kendisini seviyoruz. İtalyanlar ile frekansımız tutuyor. O da bizi seviyor. Şu anda güzel bir aile ortamı var. İnsanlar hocanın gittiğini düşündüler. Hatta tazminatını da yazdılar. Adana Demirspor'da oynarken 'Roma'dan teklif gelirse giderim maddesi koymuştu ama milli takımda bu madde yoktu. Roma konusuyla ilgili bizimle konuşmak istedi. Böyle bir teklif geldiğini söyledi. Ama hoca kendisi bize konuyu anlattı. Bize, 'bazen tekliflere hayır demeyi bilirim yarın beni kovacaksanız, Roma'ya gideyim' dedi. Biz kendisine iki maçın sonucuna bakarak yol yürümüyoruz. Ben kaldığım sürece seninle devam edeceğiz dedim. Roma'nın teklifini reddedip bizimle devam etme kararı aldı."

GALATASARAY'IN YAPTIĞI ANLAŞMA

"İsmi haber portalı diye geçiyor. Biz o toplantıyı yaptığımız zaman Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasına bir haber portalı adıyla geçtiği için müsaade ettik. Hatta şöyle bir şey oldu. Toplantı yaptık. Dursun başkan 'Biz bu anlaşmayı yaptık ama paralar 100, 150, 200 para parça gelince hemen iptal edin dedim. İptal edildi' dedi. Para parça gelince hemen kapatılmış. Biz sorumluluk size ait diye izin verdik."

"BUNU ENGELLEMEMİZ LAZIM"

"O gün olay patladıktan sonra 2 kulüple daha anlaşmışlar. Adamlar o kadar adanmışlar ki Federasyon ne kadar ceza keserse kessin o kadar öderiz demişler. Reklamını yaptılar. Bunu engellememiz lazım. Adı geçen kulüplerin stadyumlarında ledlerde reklamını yaptılar. Ne hikmetse davaya bakan hakim bey takipsizlik kararı verdi. Biz cezayı kestik. Spor bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Ne hikmetse davaya bakan hakim bey takipsizlik kararı verdi."

"BUNLAR FUTBOLU KİRLETEN ŞEYLER"

"Bunlar futbolu kirleten şeyler. Bu da Federasyonun tek başına yapacağı bir şey değil. Devletin ilgili organlarıyla beraber üstesinden gelmek lazım. Elimizden gelenin fazlasını yapmanın planlarını yapıyoruz. Topluma iyi örnek olmak istiyorsak buna engel olmamız lazım."

"YABANCI HAKEM GELMEYECEK"

Yabancı hakem konusuna değinen Hacıosmanoğlu, "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek." dedi.

"GENÇ PIRIL PIRIL HAKEMLERİMİZ VAR"

"Bugün hakem semineri vardı federasyonda. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim, ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz."

"BİZ DEVRETMEYE AÇIĞIZ"

"Bu MHK'yi Kulüpler Birliği'ne verelim diyoruz. Onun formülü var. Bir şirket kurulsun ve o şirket üzerinden yönetilsin. Sadece VAR'ı değil, orta hakemi de yabancı alsınlar. Biz paralarını da öderiz. Birbirlerini çok seviyorlar, gelsinler yönetsinler hakemleri. Samimi söylüyorum, biz açığız bu konuya. Ortak yapmayalım gelsinler kendileri yapsınlar. Biz devretmeye açığız. Biz bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Biz de oturup eleştiririz nasıl atarlar o hakemi diye."



"Bu yapı nedir, kimlerden oluşmaktadır, yapı ne yapmaktadır?"



"Hakem akademisi diye bir akademi kurdular MHK'nin üzerine o da bir paralel yapı. Bu bugünün sorunu değil, dünün de sorunu değil. Çok eskilerden gelen bir sorun. Dernek kurabilirler ama bunun bir şikayeti bana gelirse farklı davranırım. Faal hakemler derneğine üye olup aidat vermeyen maç alamıyor, terfi alamıyor, yukarı çıkamıyor... Bunun bir ufak emaresini gördüğüm anda öteki frekansıma geçmek çok kolay oluyor."

ERTUĞRUL DOĞAN'IN SEVK EDİLMESİ!

"Başkanlar sevk edilmeyecek dedim, başkanların eleştirme hakkı var dedim ama hakaret etmeyeceksin. "Şerefsizler" demek ne demek. Ben eleştirebilirler dedim ama hakaret olmaz. Kimse benden iyi Trabzonsporlu olamaz. Öyle bir pozisyona geldiler ki... Çirkin ithamlar var. İt ürür kervan yürür diyorum. Trabzonspor'a manipülasyon yapıyormuşuz gibi gösteriliyor. Ertuğrul Başkan'a ben açıklama da yaptım."

"DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Geçen seneyle kıyasladığınız zaman hakem performansları aynı mı? Alınması gereken kelle... MHK Başkanı çalışmak istediği kişiyi alıyor, istemediğini gönderiyor. Onların yaptıklarına destek vermeye devam edeceğiz."

"AYRIK OTLARI TEMİZLEYİP YEŞİL ÇİMLERİN ÜZERİNDE ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜYECEKSİNİZ"

"Bizim bir sürü pırıl pırıl çocuklarımız var. Bunların eksiklerini tamamlayıp karakterli bir şekilde maçları yönetmesini sağlayamıyorsak hiç bu işi yapmayalım. Bu hemen yapılacak bir iş değil. Ayrık otları temizleyip yemyeşil çimlerin üzerinde çıplak ayakla yürüyeceksiniz."

"GENÇ HAKEMLERİMİZE ÖRNEK OLACAKLAR"

"Halil Umut Meler ve Atilla Karaoğlan'a yaptığımız bir haksızlık yok. İkisini de beğeniyorum. Genç hakemlerimize de örnek olacaklar ve yardımcı olacaklar."

"BİZE KİMSE YÖN VEREMEZ"

"Bir kulübümüz resmi olarak açıklama yaptı. "Federasyona yapılan ziyaretler meyvesini verdi' gibi şeklinde açıklama yaptı. İsim vermeye gerek yok. Defalarca söyledim bunu. Onlar kendini bilir. Bize bağırmakla, çağırmakla, konuşmakla kimse yön veremez. Biz bildiğimizi yaparız. Kapımız açık, herkesi dinleriz. O zaman insanın aklına şu geliyor. Daha önce böyle mi oluyordu? Siz daha önce o meyvelerden faydalandınız mı da aynı şeyi düşünüyorsunuz? Bizim kapımız her kulübe açık. Beşiktaş Kulübü Başkanı yöneticileriyle birlikte geldi. İletişim burada. Hatamız varsa kabul edeceğiz. Gelinen gidilen ziyaretlerin arkasından bir şey aramayın."

GENÇ HAKEM ATAMALARI

"Toplumda böyle bir algı yok mu? Genç olsun hata yapsın. Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında fethetti İstanbul'u? Kime genç diyoruz! Bizim bir Semih vardı; genç Semih! Genç Semih diye diye 40 yaşına geldi hala genç diyoruz."

"ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR"

"İnşallah Kulüpler Birliği teklifimiz kabul eder ve sorumluluğu alır üzerimizden. Çok önemli hayata geçirmek istediğimiz projeler var. Biz otururuz o projeleri konuşuruz. Hakemleri de oturur orada eleştiririz. Bize inanmıyorlarsa gelip alsınlar. Ekonomik kısmını düşünmesinler."

"İLERİSİ AÇIK BİR HAKEM"