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İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti

İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.