Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan spor camiasıyla görüşmelerini sürdürüyor...
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat ve beraberindeki heyet ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve heyetini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kabul daha gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Erdoğan, TFF yönetimini Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde ağırladı.
"DÜNYA LİDERİ ERDOĞAN" FORMASI HEDİYE EDİLDİ
Kabulde, Hacıosmanoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma ve özel baskılı forma hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hazırlanan 12 numaralı formada "DÜNYA LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN" ifadeleri yer aldı.
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