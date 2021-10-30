İbrahim Hacıosmanoğlu: Kim şike yoktur derse şerefsizdir

Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedefine aldı. Hacıosmanoğlu, Koç'a "Amigo" benzetmesi yaparak hakem Ali Şansalan'a da destek çıktı.

Trabzonspor'un 50. Divan Genel Kurulu'nda konuşan eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı.

"AMİGO GİBİ"

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden sonnra Ali Koç'un havalimanında yaptığı konuşmayı sert sözlerle eleştiren İbrahim Hacıosmanoğlu "Haramzadeler yanlarına 3 amigo alarak Türkiye'yi provoke etmek için havaalanına belki 100 kişi topladılar. Bir kulüp başkanı elinde hoparlörle amigo gibi konuşuyor. Son zamanlarda gördüğünü çalan bir hakem vardı o maçta." ifadelerini kullandı.

"HAKEME SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Hacıosmanoğlu hakem Ali Şansalan'ın maçta iyi bir yönetim sergilediğini belirterek, "Gördüğünü çalan hakem vardı. Haramzadeler haram yemeye alıştığı için delikanlıca maç yöneten hakemler onların hoşuna gitmez. Haramzadeler yanlarına 3 amigo alarak Türkiye'yi provoke etmek için havaalanına belki 100 kişi topladılar. Bir kulüp başkanı elinde hoparlörle amigo gibi konuşuyor. Son zamanlarda gördüğünü çalan bir hakem vardı o maçta. Ali Şansalan maçta gösterdiği hakemlik iradesinden dolayı hayatına devam etmesi gerekiyor. Ben oradaki hakemlik düzenini ve çetesini iyi biliyorum. Bu arkadaşımıza sahip çıkmak gerekiyor" diye konuştu.

3 TEMMUZ...

Eski başkan ayrıca, "3 Temmuz'da şike yaptınız diyenler şimdi konuşun diyerek kendilerini aklanmış sayıyorlar. Çünkü haram yemeye alıştıkları için. Kim ‘3 Temmuz sürecinde şike yoktur’ diyorsa, namussuz, şerefsiz haysiyetsizin dik alasıdır.” şeklinde konuştu.