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Haber Merkezi

Türk futbolunda çok tartışılan konulardan biri olan yabancı kuralı, radikal bir kararla kaldırılıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu sınırlamasının kaldırılacağını ve bunun yerine yeni kriterler getirileceğini duyurdu.

KISITLAMA BİTECEK, ANCAK YENİ STANDARTLAR GETİRİLECEK

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, "Önümüzdeki sezon yabancı futbolcu kısıtlamasına son vereceğiz, ancak bazı standartlar devreye girecek. Amacımız, bu süreci daha nitelikli hale getirmek" ifadeleriyle yeniliklere işaret etti.

ALT LİGLERDE YERLİ OYUNCULAR DAHA ÇOK OYNATILACAK

Hacıosmanoğlu ayrıca, alt liglerde yerli oyunculara daha fazla şans vereceklerini vurguladı ve

Amatör kulüplerin desteklenmesi gerekiyor. Yabancı oyuncu meselesi çözülmeli, çünkü yerli oyuncu havuzumuz oldukça dar. Türk futbolunun kurtuluşunun amatörden geçtiğine inanıyoruz. Süper Lig haricinde yabancı oyuncu istemiyoruz

diyerek yerli futbolcuların önemine dikkat çekti.

"GENÇ VE YETENEKLİ HAKEMLER YETİŞTİRECEĞİZ"

Yabancı hakem tartışmalarına da değinen Hacıosmanoğlu, "Hakem problemini kendi yerli hakemlerimizle aşacağız. Genç ve yetenekli hakemler yetiştirerek bu sorunu çözeceğiz" şeklinde konuştu.