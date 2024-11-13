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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bugün saat 13.00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Arat ve Hacıosmanoğlu, görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"VAR'DAKİ HATALARI KABUL ETMİYORUM"

Kulüplerin yabancı hakem isteğini değerlendiren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, Sayın Başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK Semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak, alternatif planlara bakacağız.

"YAPAMAZSAK BIRAKIRIZ"

Hakem hataları hakkında konuşan Hacıosmanğlu, şu sözleri sarf etti:

MHK'yı kulüpler birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var. Hataların bitmesi için özveri ile çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK'nın yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa, belli bir noktada bırakırız! Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder.

"HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL EDEMİYORUZ"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz. Camiamızın sıkıntılarını ilettim. Sayın Başkan çok açık sözlü, biz de kapalı kapılar ardında değil, net bir şekilde açıkça söyledik. Kendisi de size anlattı. Sıkıntılarımız, camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor.

"İLK DERBİDE YABANCI VAR HAKEM GELSİN"

Yabancı hakem isteklerini yineleyen Arat, şunları dedi:

Hakemler duyarlılık göstermesi, ülkede sosyolojik sıkıntılar meydana gelir. Avrupa'da da oynuyoruz, orada sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye'de daha adaletli olunmalı. VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş bu konuda sıkıntılı.

"TÜRKİYE'DE İYİ ŞEYLER OLACAK, FUTBOLDA İYİ ŞEYLER OLACAK"

Son olarak umutlu olduklarını söyleyen Arat, şu sözleri sarf etti: