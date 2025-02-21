İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar

Haber Merkezi
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanacağını duyurmuştu.
Bu karar sonrası MHK'den yapılan açılamada derbiye Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in atandığı açıklandı.
Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki kritik maça yabancı hakem atanması geniş yankı buldu.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verilen yabancı hakem kararı sonrası kameralar karşısına çıkma kararı aldı.
Hacıosmanoğlu, HT Spor-Habertürk ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Öncelikle bizi izleyen Türk halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
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