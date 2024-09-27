İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kaçak yayın açıklaması! 'Hedefimiz tamamen engellemek'

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun imzaladığı sponsorluk anlaşmasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"HEDEFİMİZ KAÇAK YAYINI ENGELLEMEK"

Kaçak yayın, futbolun en büyük geliri yayın gelirini etkiliyor. Seçildiğimiz andan itibaren ciddi çalışmalarımız var. Hedefimiz tamamen kaçak yayını engellemek." Futbolda, elbette başarı önemlidir. Ama ahlaklı başarı hepsinden önemlidir. Bir takım şampiyon oluyor, öteki takımların başarısız addedildiği bir ortamda marka değerini yukarıya çıkaramıyorsunuz. Bu bilinci yerleştirmek istiyoruz Türk futboluna. Sahada yarışacağız. Saha dışında ortak payda var, bunun ortağıyız. Federasyon olarak biz yönetim tarafındayız. Futbolu yönetenler kulüpler. Marka değerini yukarı çıkartmak için kulüp başkanlarının sorumluluğu var. Biz bu mentaliteyi Türk futboluna yerleştirirsek marka değerini layık olduğu yere taşırız. Sponsorlarımız da arttıkça, katkıları artacaktır. Türk futboluna daha iyi hizmet etme şansımız olur. Futbolun marka değerini futbol ailesiyle birlikte layık olduğu yere taşıyacağız.

"SERHAT AKIN'A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM"

Biz futbolun barışa, kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Serhat Akın'a yapılan saldırıyı tekrar, bir kez daha kınıyorum. Bizim görev yaptığımız süre içerisinde kamuoyunun bilmediği hiçbir nokta olmayacak Türkiye Futbol Federasyonu'nda.



Futbolun her yerini travmaya uğramış bir şekilde devraldık. Hiçbir zaman anında beyaz siyah, siyah beyaz olmuyor. Zamana ihtiyacımız var. Elbette genç, pırıl pırıl kardeşlerimiz var. Genç hakemlerimiz var onları yetiştireceğiz en kısa zamanda. Bu sürede ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Ama hedefimiz saha ve saha dışındaki hataları minimuma indirmek. Ciddi çalışmalarımız var, paylaşacağız zaten. UEFA başkanından yardım istedik bu konuda. Sabit, burada kalacak koordinatör kendilerinden istedik. Onu da belirlediler. Genç, pırıl pırıl arkadaşlarımız var, onları ahlaklı yetiştireceğiz. Sahaya çıktıkları zaman renk, güç ayrımı yapmadan uygulayacak yiğit, yürekli arkadaşlarımız var. Hataları minimuma indirmek hedefimiz. Siz hakemlerin arkasında güven verecek şekilde durursanız, onlar da sahada sizi o şekilde temsil eder. Balık baştan kokar diye atasözü var. Bizim balığın başı sağlam, unsurları da geliştireğiz, yetiştireceğiz. Hep birlikte bu sorunları ortadan kaldıracağız. Birlikte daha güzel günleri, kaliteli hakemleri göreceğiz.