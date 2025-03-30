İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda Hacıosmanoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken futbolda fair-play ruhunun her zaman hakim olmasını diledi.

"EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM"

Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Dostluk, sevgi, saygı, birlik ve beraberliği güçlendiren, gönülleri birleştiren, en güzel kardeşlik örneklerinin sergilendiği bir bayramı daha karşılamanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğunlaştığı Ramazan Bayramı vesilesiyle futbolumuzda fair-play ruhunun her zaman hâkim olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; futbol ailemizin, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.