İbrahim Hatioğlu: Yine hakem hatası oldu

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Süper Lig'de lider Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda Ahmed Kutucu'nun golüyle kazandı.

Sarı-kırmızılılar puanını 57 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"YİNE HAKEM HATASI OLDU"

Maçta hakem hataları olduğunu söyleyen Hatipoğlu, şunları dedi:

Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için gösterdikleri çabayı, bu kez Gaziantep FK'yı 11 kişi tutmak için gösterdiler. İki sarı karttan, iki kırmızı kart vardı. Dünkü kadar fahiş hakem hatası olmadı ama yine hakem hataları oldu. Umarım hakem hataları biter ve adil, rekabetçi bir ortamda mücadele ederiz.

"BU SENE ZOR OLACAK!"

Şampiyonluk yarışına değinen Hatipoğlu, şu sözleri sarf etti:

Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmeliyiz. Bu sene zor, 25. şampiyonluk kolay olmayacak. Takımı güçlü hale getirmek ve yarış sonunda 25. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."

YABANCI ORTA HAKEM

"Fenerbahçe gibi derbide yabancı orta hakem istiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Hatipoğlu, şu sözleri sarf etti:

Yabancı orta hakem talebimiz olmadı ama yabancı VAR hakemi talebimiz oldu. Biz iyi hakemden yanayız. Yabancıdır, hepsi iyidir, adaletlidir gibi açıklama yapmak doğru değil! Biz yabancı veya yerli de olsa, iyi hakemlerin yönetmesini istiyoruz. Bunun için kriterler konulmalı ve standardı yüksek hakemler gelmeli. İyi bir lig var, takımlar önemli transferler yapıyor. Ligin izlenirliği artıyor. Gönül ister ki burada hep iyiler olsun ve dünyada izlenilebilirliğimiz artsın.

"TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Son olarak transfer çalışmaları hakkında konuşan Hatipoğlu, şunları dedi: