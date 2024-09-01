İbrahim Hatipoğlu: Çok kolay verilen iki penaltıyla bizi cezalandırdılar Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Adana Demirspor maçının ardından, "İki tane çok ucuz penaltı ile karşı karşıya kaldık. Maçın sonucu böyle bitmese bile çok büyük infiallere yol açabilecek kararlardı. Bence çok kolay verilen iki tane penaltı ile bizi cezalandırdılar" dedi.

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İHA

Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor evinde Galatasaray’a 5-1 mağlup oldu.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL, FARKLI BİR OYUNLA GALİP GELDİK"

Hatipoğlu, sözlerine şu şekilde başladı:

Güzel, farklı bir oyunla galip geldik. Hem kendi takımımızı hem Adana Demirspor'u kutluyorum. Futbol adına ellerinden gelenleri yapmaya çalıştılar seyircimize teşekkür etmek istiyorum.

"SEYİRCİLERİMİZ İÇİN BELİRLENEN FİYAT BİN 905 LİRAYDI"

Deplasman tribünü bilet fiyatlarına dikkat çeken Hatipoğlu, şunları dedi:

Küçük bir sitemi bilet fiyatlarına dikkat çekerek yapmak istiyorum. Bugün seyircilerimiz için belirlenen fiyat bin 905 liraydı. Bu rakamlar bence deplasman tribünü için çok fazlaydı. Bu konuda biraz daha sağduyulu davranmamız gerekir diye düşünüyorum.

"İKİ TANE ÇOK UCUZ PENALTI İLE KARŞI KARŞIYA GELDİK"

Galatasaray’ın 5-1 kazandığı maçta hakem hataları hakkında konuşan Hatipoğlu daha sonra şunları söyledi:

İki tane çok ucuz penaltı ile karşı karşıya kaldık. Maçın sonucu böyle bitmese bile çok büyük infiallere yol açabilecek kararlardı. Bence çok kolay verilen iki tane penaltı ile bizi cezalandırdılar. Son dakikalarda kazandığımız penaltının kırmızı kartında VAR ile gelmesi hakem adına talihsiz bir andı. Bu kadar net faulü görmeyip VAR uyarısıyla kırmızı kartı vermesi de düşündürücüydü.

Ayrıca İbrahim Hatipoğlu ligin başında olduklarını ve hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)