İbrahim Hatipoğlu: Kevin de Bruyne ile görüşmedik

Haber Merkezi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, transferler hakkında önemli ifadelere imza attı.

"GALATASARAY'IN ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜNE SAYGI DUYMAK LAZIM"

Hatipoğlu, sözlerine şöyle başladı:

Galatasaray'ın eleştiri kültürüne saygı duymak lazım. Bizim kültürümüzde eleştiri her zaman vardır. Ancak eleştiri ile hakareti ayırt etmek lazım. Taraftarlarımızın görüşlerine saygı duyuyoruz. Sosyal medya çok farklı. Bir anda linç kültürüne dönüşebiliyor. Orada her yazanı farklı değerlendirmek lazım. Ne kadar başarılı olacağımızı kamuoyu takdir edecek. Takdir edenleri unutmamak lazım. Doğru işleri takdir eden de önemli bir kitle var. Ekip olarak çalışıyoruz. Hem Abdullah Bey hem Maruf Bey hem ben ekip ruhuyla, tekink direktörümüzün onayıyla Galatasaray'ın ihtiyaçlarını Galatasaray'a getirmeye çalışıyoruz.

"TRANSFERLERİ GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YAPIYOR"

İbrahim Hatipoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Transferi Galatasaray Spor Kulübü yapıyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün bir başkanı, o başkanın da görev verdiği yöneticiler var. Çeşitli arkadaşlar çeşitli alanlarda çalışıyoruz. Transferi kişilere bağlamak çok yanlış. Oyuncular Galatasaray ismine geliyor. Bize destek veren bir sürü insan var. Gardi bunlardan bir tanesi. Şunun transferi bunun transferi demek son derece yanlış.

"OYUN KURALLARI DEĞİŞİYOR"

Rachid Ghezzal'a verilen 1 maçlık ceza hakkında Hatipoğlu, şunları dedi:

Oyun kuralları değişiyor. Benim bildiğim direkt kırmızı kart gören bir oyuncunun en az 2 maç alması gerekiyor. Hangi gerekçe ile 1 maç ceza verildi bilmiyorum.

"CUESTA BİTMİŞ BİR TRANSFER"

Carlos Cuesta transferi hakkında konuşan İbrahim Hatipoğlu, şu sözleri sarf etti:

Cuesta bitmiş bir transfer. Yarın sahada görüş değerlendireceğiz. Her konuşana ceza verilmiyor ama bana veriliyor. Benim aldığım ceza bir konuşmadan dolayı. Ben kendi konuşmamda çok net fikrimi beyan ettim. Ama asla bir aşağılama, hakaret etmedim.

"AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU OLMAZ"

Gündemde yer alan Przemyslaw Frankowski transferi hakkında Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bitmemiş transfer için açıklama yapmam doğru olmaz. SPK'ya bağlı olan bir kulübüz. İsimler üzerinden yorum yapmam kulübüm adına doğru olmaz.

"MORATA VE AHMED ÖNEMLİ"

Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu hakkında Hatipoğlu, şunları dedi:

Transfer sezonu başlarken 2-3 oyuncu alacağımızı konuşacaktık. Ayrılan oyuncular oldu. 4 tane oyuncu aldık. Morata çok önemli oyuncu. Ahmed, Türkiye'de önemli bir oyuncu.

"HİÇ GÜNDEME GELMEDİ"

Gündemde yer alan Kevin de Bruyne ve Yusuf Özdemir transferleri hakkında Hatipoğlu, şu şekilde konuştu: