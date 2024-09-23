İbrahim Hatipoğlu: Osimhen hazirana kadar Galatasaray’ın futbolcusu Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, devre arasında ayrılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

DHA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri derbi sonrası Radyospor'un Spor Kazanı programında açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçını son yıllardaki en keyifli derbilerden biri olarak nitelendirerek,

Bizim için son derece keyifli bir hafta sonu geçirdik. Yeni haftaya da bu mutlulukla başladık. Gerçekten de son yılların en zevkli derbilerinden biriydi. Gol pozisyonları bakımından zengin bir maç izledik. Okan Buruk hocamız, bizi sürekli böyle rekorlara alıştırdı. Geçen sezon 14 maç üst üste kazandık, ardından 17 maçlık bir seri yakaladık. Bu kez bu seri sezonun başına denk geldi. Umarım bu sefer rekor kırar ve ilk yarıdaki tüm maçları kazanmayı başarırız

şeklinde konuştu.

"BİZE KARŞI ÇOK CİDDİ BİR SARI KART KULLANIMI OLDU"

Maçın seyrini değiştirecek bir hakem hatası olmadığını belirten İbrahim Hatipoğlu,

Başkanımız derbi öncesi endişelerini dile getirdi. İlk yarıda hakem kararları çok etkili değildi. Ancak rakip takımın son haftalarda yürüttüğü propaganda nedeniyle bize karşı ciddi bir sarı kart kullanımı söz konusuyken, rakibe karşı bu durum daha az yaşandı. Sonuç olarak, maçın kaderini değiştirecek bir hakem hatası olmadı; yalnızca 3-0'dan sonraki penaltı öncesi

şeklinde konuştu.

"HAKEM, MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Fenerbahçe'ye verilen penaltının yanlış olduğunu savunan Hatipoğlu, 'MHK’nin bu konuya ciddi bir dikkat göstermesi gerekiyor. Son yıllarda oldukça komik penaltı kararlarına tanıklık ediyoruz. 'Ceza sahası içindeki her temas penaltı mıdır?' sorusunu hakemlerin iyi değerlendirmesi şart. Bence, hakem futbolun ruhuna aykırı bir penaltı kararı verdi. Hiç kimsenin böyle bir karar beklemediği bir anda, hakem penaltı noktasını gösterdi ve herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Bu durum, çok farklı bir sonuca gidecek bir maçın kaderini değiştirdi' ifadelerini kullandı.

"DÜRÜST VE ADİL BİR YÖNETİM BEKLİYORUZ"

"Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Geçtiğimiz sezonki Trabzonspor maçından sonra başkanımız, Atilla Karaoğlan hakkında bazı yorumlarda bulunmuştu. İsimler bir yana, hakemlerden dürüst ve adil bir yönetim bekliyoruz. Önemli olan, gördüklerini doğru bir şekilde yansıtmaları. Bu sezon, hakemlerin geçmişteki hatalarını tekrarlamamalarını umuyoruz. Başkanımızın dile getirdiği endişeler de haksız değilmiş, bunu gördük.

"İŞİN İÇİNDE MOURINHO OLUNCA YABANCI BASININ DAHA ÇOK İLGİSİNİ ÇEKTİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Roma'daki deneyimlerinin Türkiye'de de benzer şekilde yaşandığını belirten Hatipoğlu,

Fenerbahçe-Galatasaray derbileri, dünyanın dikkatini çeken, milyonlarca insanın takip ettiği bir karşılaşma. Mourinho'nun bu işin içinde olması, yabancı basının ilgisini daha da artırıyor, özellikle İtalya'da. Son Roma macerasında ciddi eleştiriler aldı. Benzer durumlar Türkiye'de yaşanırken, bu olaylar da büyük bir ilgiyle izleniyor. Aslında, Roma’daki serüveninin bir kopyasını burada yaşıyor. Rakip ve hakemlere yönelttiği eleştirilerde, kendi takımındaki detayları gözden kaçırıyor

dedi.

"PLAY-OFF SİSTEMİ ÇOK YERSİZ BİR GÜNDEM"

Türk futbolunda play-off sisteminin gereksiz bir tartışma konusu olduğunu belirten İbrahim Hatipoğlu, 'Play-off, Türk futbolu için uygun bir gündem maddesi değil. Böyle bir sistemin uygulanmadığına bakarsak, play-off oynanan ligler Avrupa'nın büyük ligleri arasında yer almıyor. Sadece takım sayısının az olduğu ve dengelerin farklı olduğu birkaç ülkede uygulanıyor. Biz, Avrupa'nın beş büyük ligini mi örnek alacağız yoksa daha küçük ligleri mi?' ifadelerini kullandı.

"GALATASARAYLILARIN DESTEĞİ, ŞAMPİYON OLMAMIZ İÇİN YETER"

İyi bir takım oluşturduklarını ve şampiyonluğa odaklandıklarını vurgulayan Hatipoğlu,

Konsantrasyonumuz tamamen kendi takımımıza yönelik. Gerçekten iyi bir ekip kurduğumuza inanıyoruz ve mücadele azmimizle öne çıkacağız. Gelecek maçlarda daha iyi bir performans sergilemek için çalışmalara devam edeceğiz. Galatasaray olarak, 25. şampiyonluğumuza ve 5. yıldızımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Galatasaraylıların destekleri, şampiyonluk yolunda bizim için yeterli olacaktır

şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ’NDE DE FİNAL OYNAMAK"

UEFA Avrupa Ligi’nde Paok ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandıklarını belirten Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Avrupa bizim için ayrı bir şey. Kuruluş amacımız Türk olmayan takımları yenmek. Derbiden sonraki tek konsantrasyonumuz Avrupa. Dün izinliydi takımımız. Onlarda dinlendi, eğlendi. Bugünkü antrenmandan itibaren Paok maçına ve Avrupa Ligi’nde konsantreyiz. Avrupa’daki ilk 4 maçımızı kazanıp 4’te 4’le başlangıç yapmak istiyoruz. Galatasaray’ın sezon başlangıcındaki hedefi hep en sonuna kadar gitmek ve şampiyon olmaktır. Hangi ligde oynarsak oynayalım. Hedefimiz Avrupa Ligi’nde de final oynamak. Bunu başarabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu ve Okan Hoca’mızın bu başarıyı elde edebilecek bir tecrübeye ve vizyona sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu sene bizim için final sürpriz olmayacaktır.

"OKAN HOCA KAHRAMANIMIZ"

Teknik direktör Okan Buruk ile Avrupa’da final oynayacaklarına inandıklarını ifade eden Hatipoğlu,

Okan Hoca’yı kim nasıl değerlendirir bilmiyorum ama bizim kahramanımız. Hocamız iki sezondur rekorlarla çok büyük başarılara imza atıyor. Bu üçüncü sezonunda da bu başarıyı, bu çıtayı daha yükseğe taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Dünyada futbolun gelişimini çok yakından takip eden ve kendine has bir futbol anlayışıyla çok iyi yöneten bir teknik direktör. Ekibi çok kuvvetli. Onunla mutlaka Avrupa’da final oynayacağımıza inanıyoruz

şeklinde konuştu.

OSİMHEN'İN OCAK AYINDA AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Victor Osimhen’in haziran ayına kadar Galatasaray’da kalacağını dile getiren İbrahim Hatipoğlu,

Osimhen'in ocak ayında ayrılması söz konusu değil. Hatta Osimhen'i sonraki sezon da oynatmanın planını yapıyoruz. Osimhen, haziran ayına kadar Galatasaray’ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye yönelik, Osimhen’i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Oyuncu Galatasaray’a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Galatasaray’a geldiği için çok mutlu. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte olur bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok

dedi.

"ICARDI BİZE HEM GÜÇ HEM DE GURUR VERİYOR"

Mauro Icardi’nin Galatasaray’a tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Hatipoğlu,

Derbide oynayan oynamayan herkes büyük bir tutkuyla bu maçı takip etti. Icardi Galatasaray’a tutkuyla bağlı biri. Bugüne kadar aramızda hiçbir zaman parasal bir konu olmadı. Galatasaray’da olmaktan bu formayı giymekten son derece mutlu. Tüm Galatasaraylılar Icardi’nin takımımızda olmasından son derece mutlu. Herhangi bir problem aramaya mahal yok. Biz umarım kariyerinin sonuna kadar onun oynadığı kulüp oluruz. Umarım kariyerini Galatasaray’da tamamlar. Galatasaray da Icardi de birbirinden son derece mutlu. Karakteri itibariyle Galatasaray genleriyle uyuşan bir oyuncu. Icardi bize güç verdiği kadar da gurur veriyor

diye konuştu.

"ICARDI VE OSIMHEN’İN OYNAYACAĞI İLK MAÇI HEYECANLA BEKLİYORUM"

Galatasaray’daki hücum hattının Avrupa’daki ilk üç hücum hattından biri olduğuna inandığını söyleyen Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Icardi ve Osimhen’in oynayacağı ilk maçı heyecanla bekliyorum. Galatasaray’daki hücum hattının Avrupa’daki ilk üç hücum hattından biri olduğuna inanıyorum. Takımımızın diğer bölgeleri de çok güçlü. Icardi, Batshuayi ve Osimhen üçü de çok etkili oyuncular. Bu üçünün bir arada oynadığı büyük bir heyecanla bekliyorum.

"TRANSFERLERİ DEĞERLENDİREBİLECEĞİMİZ EN ÖNEMLİ ARENA SAHA"

Transfer döneminde genç ve istikbal vadeden oyuncuları kadrolarına kattıklarına vurgu yapan İbrahim Hatipoğlu,

Yaptığımız transferler ortada. Büyük çoğunluğu ilk 11’de. İlk 11’de olmayanların ihtiyaç halinde formayı giydiklerinde sonuna kadar başarılı olacaklarına inanıyoruz. Genç ve istikbal vadeden oyuncuları kattığımız bir transfer dönemi geçirdik. Oyuncuların yaş ortalaması 24.7. Bu oyuncular ilerde büyük transfer yaparak Galatasaray’a finansal katkı sağlayacak oyuncular. Transferleri değerlendirebileceğimiz en önemli arena saha. Sahada da kendilerini gösteriyorlar. Çok fazla bir şeyin söylenmesine gerek yok. Performanslarıyla kendilerini öne çıkaracaklardır

yorumlarında bulundu.

"GENÇ OYUNCULARIMIZLA ÖNEMLİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Takımdaki genç oyuncular hakkında da yorumlarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu,

Yunus Akgün’ü de yeni transfer gibi düşünebiliriz. Sadece Yunus değil bazı genç oyunculardan yeni transfer gibi faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Yunus bunların başında geliyor. Metehan var. Efe, Eyüp var. Bu genç oyuncularımızın bu yıl forma şansı bulacaklarını ve çok önemli katkı vereceklerine inanıyorum. Yusuf Demir geçtiğimiz sezon bize katılmıştı. Çok beklenileni veremedi ama bu sezon çok iyi başladı. Özellikle Avrupa’da bize ciddi katkılar verecek. Sadece yapmış olduğumuz transferlerle değil içerden gelen kendi evlatlarımızın katkılarıyla önemli bir sezon geçireceğimize inanıyorum

şeklinde konuştu.

Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Metehan Baltacı ve Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme uzatma konusunda da açıklamada bulunan İbrahim Hatipoğlu, şunları söyledi:

Bu bizim her zaman konuştuğumuz bir konu. İhtiyaç halinde onlarında sözleşmeleriyle ilgili revizyonlar yapılmaya devam edilecek. Hiçbir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum.

"TRİBÜNE GELEN İNSANLARA MİSAFİR GİBİ DAVRANMAMIZ GEREKİYOR"

Fenerbahçe derbisinde deplasman tribününe gelen sarı-kırmızılı taraftarların yaşamış oldukları zorluklara değinen Hatipoğlu,

Derbi maçında deplasman tribününe gelen taraftarlarımızın yaşamış olduğu zorlukların artık bir sona ermesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes bundan şikayetçi. Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına gittiğinde şikayet etmişti. Adı ‘Misafir tribünü’ olan bu tribüne gelen insanlara misafir gibi davranmamız gerekiyor. Türk kültüründe misafire değer verilir, öncelik verilir

dedi.

Galatasaray Stadyum İşletme Direktörü Ali Çelikkıran’ın da sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Hatipoğlu, sözlerini ise şöyle tamamladı:

“Ali Çelikkıran görevinin başında sağlık durumu iyi. Tedavisi tamamlandı. Yargılama süreci devam ediyor.”

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)