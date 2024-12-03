Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen özel futbol maçına katıldı.

Hatipoğlu, organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY SPOR KULÜBÜ OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Engelliler gününün önemini vurgulayan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günü. Tüm engelli kardeşlerimizi bugün bir kez daha hayatın içinde var olduklarını vurgulayarak bu etkinlikle farkındalığın arttırılması çalışılıyor. Anadolu Adliyesi Baş Savcılığını ve Pendik Belediyesinin çok önemli töreniyle bir araya geldik. Buradaki amaç hayatın içinde hem engelli kardeşlerimizin varlığını vurgulamak ve hem de spor olanaklarını arttırmak. Bu amaçla gerçekleştirilen bu etkinlikte bir kez daha ülkemizdeki 5 milyon engelli kardeşimizin hayatın içerisinde engelsiz bir şekilde yaşaması için elimizden geleni yapmamız gerektiği vurgulandı. Biz bildiğiniz gibi ‘Engelsiz Aslanlarımızla’ uzun yıllardır bu branşta faaliyet gösterip dünya şampiyonlukları elde etmiş bir kulübüz. Bunun yanında paralimpik akademiyi hayata geçirerek engelsiz sporcuların spor olanaklarını ve yeteneklerini dünya çapında sergileyebilmeleri için Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizden geleni yapıyoruz.