İbrahim Hatipoğlu: Transferde 34.2 milyon euro harcadık Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer döneminde 34.2 milyon euro harcadıklarını, 30 milyon 350 euro da gelir elde ettiklerini söyledi.

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İHA

Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlendi.

Toplantıda Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, futboldaki transferlerle ilgili konuştu.

"HARCAMIŞ OLDUĞUMUZ BONSERVİS BEDELİ 34.2 MİLYON EURO"

Futbol takımına 6 yabancı, 1 de 19 yaşında genç futbolcu transfer ettiklerini hatırlatan Hatipoğlu, şunları dedi:

Toplam harcamış olduğumuz bonservis bedeli 34.2 milyon euro, 4 yıla yayılmış ödemelerle. Bu yıl elde ettiğimiz giden oyuncular bonservis ve kira gelirleri toplamı 30 milyon 350 bin euro. Toplam harcamalarımızda kulübe oluşan yük, 3 milyon 850 bin euro. Bu oyuncular için ödediğimiz sabit maaş ücretleri, sezon sonu mayıs ayı itibarıyla Galatasaray’ın futbolcularına ödediği sabit maaş ücreti 50 milyon euro iken şu andaki takımımızın toplam maaş ücreti 45.9 milyon euro. 4 milyon euroya yakın maaşlarda tasarruf sağlanmıştır. Gelen oyuncularımızın yaş ortalaması 24.7. Bu oyunculara harcamış olduğumuz bonservis bedellerinde tamamında ileride daha fazla bedellere satılarak kulübümüz için gelir konusu olmaya adaydır.

"AVRUPA LİGİ'NDE BAŞARILI OLACAK KADROMUZ VAR"

Hatipoğlu, şu sözleri de sarf etti:

Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nden elenmeden önce bu transferlerin 3’ünü gerçekleştirdik. 3 transferlerimizi elendikten sonra giden oyunculara bağlı olarak gerçekleştirdik. Şampiyonlar Ligi’nden elendik, hepimiz için üzüntü vericiydi. Yeni statüsüyle Avrupa Ligi de Galatasaray için önemli bir fırsat. Bu yıl 25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldızımız için mücadele ediyoruz. Bu şampiyonluğa yürekten inanıyoruz. Avrupa Ligi’nde başarılı olacak kadromuz var. Sonuna kadar gideceğiz ve final oynayacağız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)