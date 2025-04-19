İbrahim Hatipoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

Haber Merkezi
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK maçının ardından şampiyonlukla ilgili gelen soruya cevap verdi.
"TARAFTAR MEŞALELERİ YAKSIN"
Hatipoğlu, Bodrum FK maçının ardından stadyumdan ayrılacağı sırada basın mensuplarından kendisine yönelik gelen, "Başkanım taraftar meşaleleri yaksın mı?" sorusuna, "Yaksın" yanıtını verdi.
İbrahim Hatipoğlu, daha sonra tünelden geçerek stadyumdan ayrıldı.
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