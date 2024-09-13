İbrahim Öztürk, futbolu bıraktı

AA

Türkiye'de 4 farklı ligde şampiyon olma gururu yaşayan İbrahim Öztürk, 43 yaşında futbol hayatını noktaladı.

İbrahim Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "uzun yıllar büyük tutku, sevgiyle oynadığı futbola veda ettiğini" ve hayatında yeni sayfa açma zamanı geldiğini belirtti.

"BU GÜZEL OYUNA KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Futbolun hayatının büyük bir parçası olduğunu aktaran İbrahim Öztürk, paylaşımında şunları kaydetti:

Sahada geçirdiğim her an, rekor kırarak attığım her gol, kazandığım her zafer, şampiyonluklar, beni ben yapan değerli anılar olarak kalacak. Bu süreçte bana destek olan aileme, arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve en önemlisi siz değerli futbolseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Futbol sahasında öğrendiğim disiplin, azim ve takım ruhu, hayatımın her alanında bana rehberlik etmeye devam edecek. Bu vedanın bir son değil, yeni başlangıçlar için bir adım olduğunu biliyorum. Gelecekte, futbolun farklı alanlarında, belki de genç yeteneklere rehberlik ederek bu güzel oyuna katkıda bulunmaya devam edeceğim. Bu yolculukta yanımda olan herkese minnettarım. Futbolun bana kattığı değerleri ve anıları her zaman kalbimde taşıyacağım.