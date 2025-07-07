İbrahim Turgut: Hedefimiz en iyisi olmak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Rizespor'da kulüp başkanı İbrahim Turgut, kulüp yöneticileri, teknik direktör İlhan Palut ile futbolcular esnaf kahvaltısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Davetli olarak gelen yeşil-mavililer, kentin sembolü olan Rize simidi ile kahvaltı yapıp taraftarla sohbet etti.

"ALLAH, BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ DAİM ETSİN"

Kahvaltı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan kulüp başkanı İbrahim Turgut, şu şekilde konuştu:

Rize'mizde sokakta simit-kaşar yemek gelenektir. Bu, bizim birlik beraberliğimizin bir sembolü haline gelmiş etkinliğimizdir. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz kıymetli hocam ve futbolcu arkadaşlarımızla beraber, Rizeli dostlarımızla oturup hasbihal etme şansını bulduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar. Allah, birlik beraberliğimizi daim etsin.

"HEDEFİMİZ EN İYİSİ OLMAK"

Rizespor’un hedefleriyle ilgili soruya yanıt veren Başkan Turgut, şunları dedi:

Transferlerle ilgili konuşmayı, neticelenince görmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Neticelenmeden yapacağımız işleri anlatmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hocamızın liderliğinde, en doğru ve bize başarıyı getirecek transferleri yapmayı amaçlıyoruz. Arkadaşlar, bunu her zaman söylüyoruz; Allah nasip ederse bir numara oluruz. Ama hedefimiz en iyi olmak. Yukarılara oynamak. Hedefimiz sadece ‘Ligde kalalım, takım olalım’ değil başarıya endeksli, üst sıralara endeksli hedeflerimiz var. Hocamızla bunların istişaresini yapıyoruz. Kıymetli hocam da başarısı, hırsı, kariyeriyle inşallah arkadaşlarımızı hazırlayıp bizi buna ulaştıracak.

"RİZE’NİN DİNAMİKLERİNE HAKİM OLMAKTAN MUTLU OLUYORUM"

Etkinliğe katılan teknik direktör İlhan Palut ise şu ifadelerde bulundu: