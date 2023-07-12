İbrahim Üzülmez: Alpaslan Öztürk, ekmek yediği kaba pisleyen birisi Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk'ten eski hocası İbrahim Üzülmez hakkında 'kötü insan' açıklamasına Üzülmez'den cevap geldi. Teknik adam, “Kendisi ekmek yediği kaba pisleyen birisi aslında" dedi.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Eyüpspor'da görev alan iki isim arasında gerilim yaşanıyor.

İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevinde bulunan İbrahim Üzülmez ile Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralanan ve sezonu burada tamamlayan savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk arasında bir polemik gerçekleşti.

Alpaslan Öztürk'ün yaptığı açıklamalar sonrası İbrahim Üzülmez, tecrübeli oyuncuya yanıt verdi.

Alpaslan Öztürk, İbrahim Üzülmez'in hem kötü bir hoca hem de kötü bir insan olduğunu söylemişti.

"İyi bir hoca değil, iyi bir insan değil"

29 yaşındaki isim, Üzülmez'e karşı şu ifadeleri kullanmıştı:

Çalıştığım en kötü teknik direktör İbrahim Üzülmez. Nedeni de belli zaten. Açıp bakarsınız. Bence iyi bir hoca değil, iyi bir insan değil. Kötü hoca olabilirsiniz ama kötü insan olmak çok daha zordur.

"Saha kenarına tuvaletini yapardı"

İbrahim Üzülmez bu sözlerin ardından ise Alpaslan Öztürk'e şu şekilde yanıt verdi: