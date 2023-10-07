İbrahim Üzülmez: Beşiktaş'tan teklif bekliyorum Şenol Güneş'in istifasının ardından teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'tan teklif beklediğini söyledi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2’nci maçında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İsviçre ekibi Lugano’ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen kapandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şenol Güneş’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise teknik direktörlük için Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ve İbrahim Üzülmez gibi isimler konuşulmaya başlandı.

Öne çıkan isimlerden olan Üzülmez, Beşiktaş'ta her zaman görev almak istediğini söyledi.

"Şenol Güneş'e çok değer veriyorum"

Şenol Güneş'in istifasının ardından Mynet Spor'a konuşan Üzülmez, şu sözleri sarf etti:

Ben Şenol Güneş'e çok değer veriyorum. Ahmet Nur Çebi'ye de öyle. Ortada bir başarısızlık varsa burada oyuncu grubuna da bakmak lazım.

"Beşiktaş'tan her eski oyuncusu gibi tabii ki teklif bekliyorum"

İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'tan teklif beklediğini açıkladı.

Ben bu takımda 11 yıl görev aldım. Beşiktaş'tan her eski oyuncusu gibi tabii ki teklif bekliyorum. Bazı yöneticilerle konuştum ama resmi bir teklif ortada yok.

"Beşiktaş'a dönmek istiyorum ve bu şansı her zaman bekliyorum"

Beşiktaş'ta görev almak istediğini yineleyen teknik adam, şunları dedi:

Bence bizim gibi bu kulübün eski oyuncularına şans verilmeli. Rıza hoca da çok değerli ve başarılı bir teknik adam. Taraftarların 'deli ibo'su' olarak tekrardan Beşiktaş'a dönmek istiyorum ve bu şansı her zaman bekliyorum.

"Oyuncularda inanılmaz fiziksel problem var"

Siyah-beyazlı takımda sorunun biraz da oyunculardan kaynaklandığını belirten Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle bazı oyuncularda inanılmaz fiziksel problem var. Saha içinde ön alan baskısı yapılmadığını görüyoruz. Bunlar çok açık ortada. Beden dilinde de sıkıntılar var. Takımdaşlık tam oturmamış gibi geliyor bana. O ruh saha dışında tam olarak oluşmamış. Kaliteli oyuncuları var Beşiktaş'ın. Özellikle Aboubakar, Ghezzal, Cenk ve Masuaku gibi. Ama birlik olamamışlar diye düşünüyorum.

"Orta sahada kreatif bir oyuncu bulunmuyor"

İbrahim Üzülmez, açıklamalarına şöyle devam etti:

Beşiktaş'ın orta sahasında yaratıcı ve kreatif bir oyuncu bulunmuyor. Topu üçüncü bölgeye taşıyacak kalitede bir Talisca'sı yok. Bunun eksikliği zaten maçlarda göze çarpıyor.

"Oyuncu grubu ruhsuz ve mahkum oynadı"

Beşiktaş'ın 3-2 kaybettiği Lugano maçı hakkında konuşan Üzülmez, şu değerlendirmeyi yaptı:

Maçın 2-0'dan 3-2'ye gelmesi ne Şenol Güneş'in ne de yönetimin suçu. Oyuncu grubu ruhsuz ve mahkum oynadı. Son 10 dakikada zaman geçirerek bile o maçı bitirebilirdiler. O kadar taraftarın geldiği maçta bu kadar ruhsuz oynamayı taraftarlar kaldıramıyor. Beşiktaş taraftarı iyi mücadele istiyor. İyi mücadele eden oyuncunun her zaman arkasında olur ve desteklerler. Bunu göremedikleri için eleştiri yapıyorlar ve haklılar. Eminim, hafta sonu oynanacak İstanbulspor maçında da tribünler yine dolu olacak. Bu taraftara layık bir oyun oynanması gerekiyor ve ben bu oyunu oynatabileceğimi düşünüyorum. Onlar Beşiktaş'ın gerçek değeri ve sahibi.

"Maç sonunda ağlayanlar bile vardı"

İbrahim Üzülmez, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: