İbrahim Üzülmez: Fenerbahçe'ye kolay teslim olmayacağız Pendikspor Teknik Direktörü ibrahim Üzülmez, Konyaspor'a kaybettikleri maçın ardından gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Üzülmez, sarı-lacivertlilere kolay teslim olmayacaklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 28. haftasında, Ivo Vieira'nın yerine teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Konyaspor'u konuk etti.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadele 2-0 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi ve 74. dakikada Valon Ethemi attı.

Yeşil beyazlılar, kümede kalma mücadelesi verdiği rakiplerinden biri olan Pendikspor'u yenerek avantaj sağladı ve puanını 31'e çıkartarak 13. sıraya yükseldi.

26 puanda kalan Pendikspor ise 19. basamakta yer alıyor.

Müsabakanın ardından ise Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk"

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten İbrahim Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. İyi oynamadık. Çok fazla basit hata yaptık. Hücum anlamında kaliteli oyunculara sahip olmamıza rağmen ileride iyi iş çıkartamadık. Rakibi gözlemlediğimizde özellikle Ndao ile arka tarafa çok fazla koşu yapan bir takım olduğunu oyuncularımıza söyledik. Çok basit bir penaltıyla geriye düştük. Böylece rakibin direnci arttı, bizimki azaldı. Çok fazla temas oyununun da içinde olamadık. Konyaspor çok iyi oynamasa da iyi organize oldular. Deplasman takımının yapması gereken her şeyi yaptılar. Bu seviyede hatalar yapınca cezası da kesiliyor. Pes etmeyeceğiz, etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçlar zor. O maçlara odaklanmamız gerekiyor. Süper Lig seviyesinde olmaması gereken hatalar vardı bugün. Biz bunları değiştirmeye çalıştık. Bugün başarılı olmadık ama bundan sonraki süreçte başarılı olmaktan başkada yapacak bir şey yok.

"Alpaslan adım attı, bizlerden özür diledi"

Pendikspor'un defans oyuncusu Alpaslan Öztürk'le geçmişte problem yaşayan Üzülmez, şu şekilde konuştu:

Biz, profesyonel insanlarız. Konuştuk ve kendi aramızda problemi çözdük. O geldi yanıma ve konuşmak istedi. Konuşulmaması ve yapılmaması gereken şeyler olduğunu söyledik. Benim çok kinci bir yapım yok. Sonuçta aynı gemideyiz. Alpaslan'ın benim yanıma gelmesi, benimle konuşmak istemesi benim için yeterlidir. Alpaslan'ın bana geçmişte söylediklerinden dolayı onu oynatmamak bana yakışmaz. Alpaslan adım attı, bizlerden özür diledi. Alpaslan bu takımın önemli oyuncusu, bugün de ona görev verdik. İyi oynadı. Ondan da performans anlamında önümüzdeki haftalarda beklentilerimiz var. Biz, bundan sonraki süreçte nasıl başarılı oluruz düşüncesinde olacağız.

"Mevcut oyunculardan verim almaya çalışacağım"

Ofansif anlamda çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu belirten İbrahim Üzülmez, şu değerlendirmede bulundu:

Bugün orta saha ve hücum arasında kopukluk vardı. Daha iyi planlama yapabilirdik. Planlamanın daha doğru yapıldığı bölgeler var. Yanlış yapılan yerler de var. Topu 2. bölgeden 3. bölgeye geçirecek daha yetenekli bir oyuncu olabilirdi. Bunları bu dönemde konuşmak bize çok fazla bir şey kazandırmaz. Mevcut oyunculardan verim almaya çalışacağım. Thiam, Erencan ve Umut gibi önemli oyuncularımız var. Bunları beslememiz lazım. Bugün kanatlara da inemedik. Dün akşam oyuncularla konuştuğumuzda hepsinin isteği ve arzusu üst seviyedeydi. Bazen isteyip sahaya yansıtamayabilirsiniz. Kalan haftalarda bu camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.

"Fenerbahçe'ye teslim olmayacağız"

Sıradaki rakibi Fenerbahçe hakkında da konuşan Üzülmez, şunları kaydetti:

Fenerbahçe çok iyi bir takım. Hedefe odaklanmış bir takım. Onlara saygı duyuyoruz ama biz kendimize bakarız. Fenerbahçe maçın favorisidir ama biz de teslim olmak istemiyoruz. Bugün rakibimize kaybettik ama Fenerbahçe maçında gidip mücadelede etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için galibiyete ihtiyacı var ama bizim de puan veya puanlara ihtiyacımız var. Biz, pes etmemeliyiz. Oyuncularımın da bizimle beraber bu duyguları yaşaması gerekiyor. Büyük karakterler, teslim olmayan karakterlerdir. Biz oyunculara en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe deplasmanı da zordur. Yetenekli oyuncuları var ama biz de oradan puan ya da puanlar almak istiyoruz.

Maç ne zaman?

Fenerbahçe ile Pendikspor, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde Kadıköy'de oynanacak maç 10 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.