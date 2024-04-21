İbrahim Üzülmez: İyi oynadığımız müsabakayı kaybettik Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 33. hafta maçında Galatasaray sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Direnç gösteren bir takım olduk"

Mücadeleyi değerlendiren İbrahim Üzülmez şunları söyledi:

"İyi oynadık. Galatasaray'a karşı iyi hazırlandık. Birebirlerde agresif olmamız gerektiğini söyledik. 35 dakikalık süreye bakınca önemli işler yaptık. Geldiğimiz günden itibaren çok çalışarak, sıkıntıları hissettirmeyerek oyun gücü oluşturduk. Bu bizleri mutlu ediyor. Hiçbir maçta oyun olarak oyuncularım geri düşmedi, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray, Samsunspor'a karşı. Direnç gösteren bir takım olduk. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Tabii ki kaybediyoruz, üzülüyoruz. Yukarı çıkmaya çalıştıkça zaman zaman alternatif anlamında sıkıntılarımızdan, gol yollarındaki sıkıntılarımızdan kazanamıyoruz. 35'e kadar 0-0, biz atabilir öne geçebilirdik. 2-0 geriye düştük, 2-2 olabilirdi. Gidip gidip atamıyoruz. Atamayınca böylesine önemli bir takıma ve Barış Alper'e karşı belirleyici olabiliyor. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularımıza ne gösterdiysek saha içerisinde bunu yapmaya çalıştılar. Çok iyi geçiş oyunu oynadık. Bizim adımıza eksik olan tek şey gol, goller. Ön tarafta 3-4 tane, sonradan oyuna girenleri de önemli bir takıma karşı bu kadar mücadele verilir. Bu mücadelenin karşılığında gol atamadığınızda, defansif anlamda problemler yaşadık. Sonuçta kaybettik. Oyun olarak iyi oynadığımız bir müsabakayı kaybettik. Galatasaray'a karşı çok önemli işler yaptık."

"Basit hatada gol yedik"

İbrahim Üzülmez şu ifadeleri kullandı:

"Tabii insanlara anlatamazsın. Samsun'da iyi oynayıp, gol atamayıp kaybediyorsun. Geçen hafta Başakşehir'e olağanüstü mücadele verip 10 kişi kalınca kaybediyorsun. 35 dakika Galatasaray'ı ceza sahası içine sokmuyorsun, en ufak basit hatada gol yiyorsun. Kaybettiğiniz zaman anlatamıyorsunuz. Ben kendimle de oyuncularımla da çok gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda dirençli bir şekilde mücadele edeceğiz. Ligde kalmak için vargücümüzle mücadele edeceğiz."

"Barış Alper yıprattı"

Genç teknik adam ayrıca şu açıklamada bulundu:

"Serkan maçın en iyilerindendi. Barış Alper çok hareketli bir oyuncu. Ortaya giriyor, mevkisini değiştiriyor, boş alanda topla buluşmaya çalışıyor. Fiziksel anlamda önemli bir güce ulaştı. Bizi yıprattı. Serkan da ikili mücadelelerde her şeyini ortaya koydu. Barış Alper'e yönelirsen arkasından Icardi, Mertens, Ziyech geliyor. Çok önemli oyunculara karşı oynuyoruz. Pendikspor takımı, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanlarında armayı en iyi şekilde taşıdı. Kaybederken bile taraflı tarafsız herkesin olumlu görüş belirttiği bir takım olduk. Bu bizi mutlu ediyor. İstediğimiz buydu. Golleri de atsak, daha iyi yerlerde olabilsek. Sonuçlandırmada sıkıntı yaşayınca sıralamada burada kalabiliyoruz."

"Oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdiler"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez şunları söyledi:

"Üzüntülüyüz. Bugün rakibimize karşı iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hafta içindeki çalışmalarımızda ofansif anlamda yetenekli ve üretken bir takım karşı oynayacağımızı biliyorduk. Daha dirençli ve temaslı oynamamız gerektiğini söyledik. 30-35 dakika içerisinde rakibe alan vermeyen, gol pozisyonu vermeyen ve dirençli bir takım olmaya çalıştık. Üzüldüğüm noktalardan biri, geldiğimiz noktada çok fazla dokunuşlar yaptık. Oyun gücünü ortaya çıkardı. Sonuç alamıyoruz ve üzülüyoruz. Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı 0-0'ken öne geçebilirdik. 2-0 geriye düştük, ikinci yarı 2-2 olabilecek pozisyonlarımız var. Karşımızda ofansif anlamda yetenekli ve çabuk oyuncular var. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Biz atamadığımız zaman, eksik yakalandığımız aman rakip onu affetmiyor. Herkes Pendikspor’un oyun gücünü oluşturduğunu söylüyor. Sıralama olarak daha yüksekte olmamız gerekiyor. Çıktığımız her maçta her takıma karşı başa baş oynadık. Bizim adımıza tek eksik olan şey sonuçtu. Oyuncularımla gurur duyuyorum, elinden gelen gayreti gösterdiler. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Oyuncularımı da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum"

"Bizim için çok önemli bir maç var"

Üzülmez, maçta sakatlanan forvet oyuncusu Umut Nayir’e kramp girdiğini, ciddi bir sakatlığı olmadığını söyledi.

Süper Lig’de gelecek hafta oynayacakları sahalarında oynayacakları Kayserispor maçının final niteliğinde olduğunu ifade eden İbrahim Üzülmez, "Bizim için çok önemli bir maç var. Kazandığımızda rakiplerimizle aradaki farkı kapatıp son haftaya kadar bu yarışı devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.